XXXIII edizione della Notte di San Giovanni a Bitetto con musica spettacoli e gli immancabili spaghetti con vino e birra

Travolti da un vortice di emozioni, tra luci e ombre, ci immergeremo in un'atmosfera magica che risveglierà i nostri sensi.

Il ?? ??????, preparatevi a danzare e cantare tra le note dell'irresistibile musica live che animeranno il borgo antico di Bitetto, fra corti, piazze e misteriosi sentieri:

- ???????: lasciatevi contagiare dall'energia electrotribal di questi artisti incredibili

- ????? ??: lo swing più autentico vi farà scatenare a ritmo di passi felini

- ?????? ??????: immergetevi nella magia della musica popolare napoletana

- ????? ????: il sound elettronico di un dj set a cielo aperto

- ??????? ??????, ??? ?????????, ????? ????? ??, ?????????? ? ???? ???????: che con le loro percussioni, giocoleria,, danza e spettacoli sui trampoli daranno luogo a un mix di esibizioni mozzafiato che vi lasceranno sconvolti!

Ma non è tutto!

Oltre alla musica, vi aspettano bancarelle, ???????, ????????? e ?????????? pronte a interpretare il vostro passato, presente e futuro!

Erbe e fiori immersi nella rugiada medicamentosa, che come da ?????????? ???????? allontana gli spiriti maligni (Chi non ha bisogno di scacciare un po' di sfortuna?)



E soprattutto gli immancabili "????????? ???? ????????????", ???? ???????????, ?????? ????? per brindare all'amore e all'amicizia.

Non vi resta che prendere i vostri amici, parenti, amanti, cani, gatti e pesci rossi ed immergervi in un mondo di magie e fascini portentosi!

Appuntamento a Bitetto, in piazza del Popolo e per le vie del Borgo antico, vestito a festa per ospitare voi tutti!



