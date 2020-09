Il concerto degli YARÁKÄ a Rutigliano per la rassegna ''A Suon d’Estate''

Per la seconda edizione di «A Suon d’Estate», rassegna concertistica dedicata alla musica di qualità tra jazz, tradizione e contaminazioni, promossa dalla Pro Loco Rutigliano con l’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo, è in programma Giovedì 3 Settembre, alle ore 21, nell’Arena del Parco Urbano di via Aldo Moro, con ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria al numero 3209041603 (Pro Loco), il concerto degli Yarákä.

Una formazione acustica composta da quattro musicisti e dalla voce di Virginia Pavone capaci di costruire un impasto sonoro particolare. Il progetto della band di Taranto propone un percorso radicato nella tradizione afro-brasiliana e sudamericana, un lavoro di ricerca attento ad esaltare la componente multietnica, in particolare quella comune matrice ritmica proveniente dall’Africa che funge da catalizzatore e permette di spingersi oltre sperimentando contaminazioni audaci con le sonorità mediterranee e del sud Italia.

Ingresso gratuito con obbligo di prenotazione e rispetto delle norme anti-Covid. Info e prenotazioni: tel. 320.9041603 (InfoPoint Pro Loco Rutigliano).

Ultimo appuntamento di «A Suon d’Estate» :