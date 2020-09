Yoga della risata al Parco Gargasole

Sabato 19 settembre, alle 17 nel Parco Gargasole di Bari, l’associazione di promozione sociale “Le Meraviglie”, all’interno del progetto “Reti Civiche Urbane – Carrassi, San Pasquale, Mungivacca”, proporrà una sessione gratuita di Yoga della risata a cura della leader e membro dell’aps, Roberta Cascione.

Questa disciplina, insieme al gruppo di auto muto aiuto, fa parte dell’iniziativa “Una rete più unica che rara”, portata avanti all’interno della RCU e che dalla scorsa settimana ha ripreso a svolgersi in presenza, dopo la pausa estiva e dopo lo stop obbligatorio per via del lockdown. A fronte dell’impegno per fermare il contagio del Covid-19, le sessioni sono proseguite a distanza attraverso la piattaforma Zoom. E anche in questa occasione, per la quale la partecipazione sarà limitata e contingentata, sarà utilizzato tale sistema.

Per coloro che vorranno partecipare in presenza sarà necessaria la prenotazione, contattando l’associazione o attraverso la mail (associazionelemeraviglie@gmail.com) o chiamando il numero 371 4332530.

Lo yoga della risata è una pratica che fa uso della risata indotta, sviluppato dal medico indiano Madan Kataria con il primo “Club della risata” nel 1995. In un gruppo di persone la risata simulata si trasforma presto in una autentica. Questa favorisce al corpo un maggiore apporto di ossigeno al corpo e alla cervello.

Parco Gargasole – via Gargasole – Bari

Infoline: 371 433 2530

Inizio: 17:00