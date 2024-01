Yoga detox del nuovo anno

Una sessione speciale di Yoga Detox per salutare il nuovo anno. Questo flusso di Vinyasa purificante è progettato per rinvigorire corpo e mente, aiutandovi a iniziare l'anno con energia rinnovata. La sessione di 90 minuti sarà un'esperienza rigenerante che combina asana dinamici con tecniche di respirazione profonda per purificare e rilassare. Perfetto sia per yogi esperti che per principianti, questo evento rappresenta un'opportunità ideale per lasciarsi alle spalle lo stress e accogliere con serenità il nuovo anno. Venite a scoprire come lo yoga può aiutare a bilanciare mente, corpo e spirito in questo inizio d'anno.