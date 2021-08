Zen signs - Enza Varvara exhibition - a new experience

Un’esperienza multisensoriale e interattiva, in cui i sensi vengono sollecitati e risvegliati.

'Non è solo una mostra, ma un viaggio nell’Oriente più profondo, un percorso in cui la mente potrà risvegliarsi dal torpore e liberarsi dai fardelli materiali che la società moderna ci impone.

Spiritualità, stati d’animo, trasporto, stupore e spaesamento si fonderanno in un connubio perfetto.

Tra installazioni, dipinti, audio, effetti visivi e tattili, dovrete muovervi per scoprire, a poco a poco, i concetti più complessi del pensiero orientale e dell’estetica Zen; assimilerete ogni nozione e ogni sensazione; sarete invasi da linguaggi e scritture differenti che vi aiuteranno a comprendere la complessità di un mondo con tante sfaccettature.

Si potrà interagire con alcuni oggetti esposti e diversi sensi saranno adoperati, in modo da immergersi completamente nell’atmosfera e percepire al meglio ogni cosa esposta.



Il tempo sembrerà fermarsi. La dimensione spazio temporale sarà alterata.E alla fine del viaggio ne uscirete rinnovati. Almeno nello spirito'.

