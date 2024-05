Zerocalcare incontra i lettori nella Feltrinelli di Bari

In occasione dell'uscita di "Quando muori resta a me" (BAO), un libro incentrato sull'incapacità che le figure maschili di famiglia hanno a comunicare tra loro, Zerocalcare incontra i lettori, dialoga con l'editore Michele Foschini e firma le copie presso XY.

Modalità di partecipazione:

Dalle ore 9 del giorno 27 maggio presso la libreria Feltrinelli di via Melo 119, saranno in distribuzione i pass in numero limitato per partecipare al firmacopie: UN SOLO pass a persona, fino a esaurimento. Ogni pass avrà scritto l’orario in cui presentarsi in libreria.

Pass dalle ore 15:00 alle 18:00: un singolo disegnetto di un personaggio di Zerocalcare a testa; in caso di più volumi, gli altri verranno firmati dall’autore. È possibile portare i libri di Zerocalcare da casa per il firmacopie.

Pass dalle 19:30 alle 24:00: Zerocalcare firmerà esclusivamente con il suo iconico armadillo.

L’accesso al firmacopie è possibile ai possessori del pass.

La chiacchierata dalle 18:00 alle 19:00 è a ingresso libero, fino a esaurimento capienza location.