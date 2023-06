Rassegna estiva Estate a teatro con i piccoli alla Casa di Pulcinella, in scena lo spettacolo 'Zio Mondo'

Parte mercoledì la rassegna estiva Estate a teatro con i piccoli alla Casa di Pulcinella con lo spettacolo ZIO MONDO del Teatro Le Giravolte

21 e 22 giugno ore 18.30

Teatro Casa di Pulcinella

Teatro le Giravolte presenta

ZIO MONDO

uno spettacolo ispirato alla fiaba di Bruno Tognolini

con Ludovica Ciardo e Matteo Padula

regia di Francesco Ferramosca

scenografia, figure e immagini di Amelia Sielo

consigliato dai 4 anni

Zio Mondo è una fiaba che narra di Nietta, una bambina che diventa triste perchè la mamma è malata e lei ha paura di perderla.

Si gioca e si racconta con attori, immagini e figure tridimensionali tra rima e musica prendendo in prestito fiaba e filastrocche di Bruno Tognolini.

La narrazione teatrale si snoda in una dimensione scenica con attori e figure che si muovono dal vivo in un continuo gioco di trasformazione.

N:B: Possibilità per gli abbonati in possesso ancora di ingressi di utilizzarli per accedere agli spettacoli della rassegna estiva. In allegato il cartellone completo fino a luglio.

Biglietto 5 euro a partire dai 3 anni in vendita su www.vivaticket.it

info: 080 534660 ore 10-13 dal lunedì al venerdì

mail: botteghino@casadipulcinella.it