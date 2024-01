Figlio di emigrati molfettesi: Mauro Raguseo rieletto sindaco a Little Ferry nj

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Nel Nord America, Mauro Raguseo ha nuovamente prestato giuramento per il quinto mandato come Sindaco per la città di Little Ferry nel New Jersey, USA: un orgoglio per la comunità di emigrati molfettesi. "Non avrei mai immaginato 25 anni fa, quando ho preso il mio posto nell'organo di governo come consigliere, che un giorno avrei guidato la comunità in cui sono cresciuto e amo per 5 mandati come sindaco. Sono onorato del sostegno dei residenti del nostro distretto, della mia famiglia, dei miei amici e di tutti coloro che ripongono la loro fiducia nella nostra squadra. - sono le parole di Mauro Raguseo - Non vedo l'ora di lavorare con i membri del nostro consiglio comunale, il personale dedicato, i volontari e i dipartimenti per fare progressi nei prossimi quattro anni! Grazie Little Ferry per questo grande onore!" L'Associazione Oll Muvi, affermata con il brand I Love Molfetta nel mondo, ne è testimone per la forte vicinanza, invia le congratulazioni attraverso il suo Presidente Roberto Pansini, uomo ponte tra gli USA e la PUGLIA. Nel mese di settembre 2023 in occasione della visita presso il Municipio di Little Ferry, Mauro ha raccontato il suo legame con Molfetta, la voglia di tornare a visitare la terra delle sue radici, ricordiamo che Mauro è figlio di Molfettesi emigrati nel Nord America negli anni '60. Qui il link dell'intervista realizzata https://www.youtube.com/watch?v=1gLJMbraAgg&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.ilovemolfetta.it%2F&source_ve_path=OTY3MTQ&feature=emb_imp_woyt Nel 2013 per la prima volta Mauro Raguseo, già Sindaco di Little Ferry, faceva visita nella città dei suoi genitori, l'Associazione Oll Muvi, ha organizzato un incontro tra Mauro e la città di Molfetta. Grande entusiasmo da parte dei presenti, notevole la partecipazione di personaggi illustri, tra cui don Mimmo Amato, una grande festa nella città delle sue radici, l'idea dell'incontri e l'organizzazione era stata di Roberto Pansini. Mauro Raguseo da sempre promuove la terra d'origine dei suoi genitori, anche lui vorrebbe conoscere meglio la nostra Regione Puglia, notevoli sono le collaborazioni con l'Associazione Oll Muvi e la Society Madonna dei Martiri. di Hoboken per un "turismo delle radici". Le nostre Congratulazioni al Sindaco di Little Ferry Mauro Raguseo, Molfetta e la Puglia ti attende sempre a braccia aperte per una nuova visita accompagnato da tutta la famiglia. #littleferry #muroraguseo #newjersey #emigratimolfettesi #ilovemolfetta #USA #associazioneollmuvi #flytopuglia #pugliesinelmondo #turismodelleradici #turismodiritorno #roots