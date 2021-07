Concorso per ispettori antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco indetto dal Ministero dell'Interno

Il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso per la copertura di 314 posti di ispettori antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (in acronimo C.N.VV.F. ed abbreviato VV.F.) è un corpo civile della Repubblica italiana, con funzioni di polizia dipendente dal Ministero dell’interno. Costituisce estensione operativa e amministrativa del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del predetto ministero, per mezzo del quale vengono espletati i compiti istituzionali previsti dalla legge. Fa anche parte del servizio nazionale di protezione civile.

Gli appartenenti al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi svolgono i seguenti compiti:

- collaborano direttamente all’organizzazione dei servizi di soccorso, partecipano alle attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile;

- sono responsabili di attività a rilevanza interna;

- collaborano con il personale dei ruoli operativi per i quali è previsto l’accesso con laurea magistrale, alla formazione dei piani di intervento, redigendo progetti particolareggiati delle unità alle quali sono preposti, curandone l’attuazione;

- partecipano alle attività di prevenzione incendi, effettuando gli esami dei progetti e le visite tecniche adeguate alla propria professionalità;

- sulla base delle direttive ricevute, partecipano ai lavori degli organi collegiali e delle commissioni su materie connesse alla propria professionalità;

- realizzano progetti di fattibilità e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie specifiche competenze, attività tecnico-ispettive;

- collaborano e partecipano alla redazione di atti;

- svolgono attività tecniche ed eseguono controlli;

- seguono l’organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale.

- ad esclusione del personale appartenente alla qualifica di vice ispettore antincendi, al personale del ruolo può essere attribuito il comando dei distaccamenti di particolare rilevanza.

La selezione è rivolta a candidati in possesso della laurea ad indirizzo ingegneria o architettura.

Requisiti di accesso:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti politici;

età non superiore ai 30 anni. Non è soggetta ai limiti massimi di età il personale che espleta funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio;

qualità morali e di condotta previsti per legge;

non essere stati espulsi dalle Forze Armate e dai Corpi militarmente organizzati;

assenza di sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposi o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione;

non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

laurea nell’ambito delle facoltà di ingegneria o architettura;

abilitazione alla professione inerente alla laurea conseguita.

Modalità di partecipazione:

La domanda di partecipazione al concorso per ispettori antincendi dei Vigli del Fuoco, deve essere inoltrata entro l’8 Luglio 2021 attraverso apposita procedura telematica, collegandosi a https://concorsionline.vigilfuoco.it/home. Per accedere è necessario essere in possesso delle credenziali SPID.

Scadenza: giovedì 8 luglio 2021

