Corsi gratuiti di italiano per bambini stranieri e lezioni di cinema: le attività estive di Arci Educational con tre scuole baresi

Proseguono anche d’estate le attività di Arci Educational, il progetto curato da Arci Bari (capofila) assieme a tre scuole pubbliche del barese, due circoli ARCI e sette associazioni culturali, che l’impresa sociale “Con i bambini” ha selezionato e finanziato nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Due le summer school organizzate a Bari presso la scuola Massari-Galilei, partner del progetto.

Fino al mese di luglio, Arci Bari terrà Laboratori di lingua italiana per studenti stranieri delle scuole Primaria e Secondaria. Gli incontri si terranno ogni mattina, dalle 9 alle 12 dal lunedì al giovedì.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni: 3485546067.

Sempre presso la Scuola Massari-Galilei l’associazione SINAPSI – Produzioni Partecipate tiene, per gli studenti della secondaria, un laboratorio di autobiografia finalizzato alla creazione partecipata di un prodotto audiovisivo sull’educazione sentimentale e alle differenze.

La produzione di un breve video è lo strumento scelto per attivare processi di consapevolezza che, partendo da un piccolo gruppo di lavoro, potrà raggiungere un numero molto alto di ragazzi.

Con l’aiuto di esperti educatori, formatori e psicologi, gli studenti verranno coinvolti attivamente nella realizzazione del video e parteciperanno alla definizione dei contenuti attraverso giochi, attività espressive, educazione all’affettività, costruzione d un’autobiografia

I laboratori si terranno per tre mattine alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 12.

Per contatti: 3491819960.

Summer School al via anche a Monopoli e a Terlizzi.

Il progetto ARCI-EDUCATIONAL – associazionismo e scuola pubblica insieme per il contrasto alla povertà educativa - vede come soggetto capofila Arci Comitato Territoriale di Bari, in partenariato con Associazione Culturale Boaonda, Associazione Culturale Collettivo Teatrale Gli Alchemici, Associazione Culturale Madimu, Associazione Culturale Pigment Workroom, Circolo Arci – La Stanza di Cesco, Circolo Arci Monopoli Contrada100, Istituto Comprensivo Bragante-Volta, Istituto Comprensivo Massari Galilei, Psyche at Work, Rec – Ricerca Emozionale Collettiva, Secondo Circolo Didattico S. G. Bosco, Sinapsi Produzioni Partecipate, Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione.

Finalità principale del progetto è quella di educare, attraverso il cinema, il gioco, il teatro e tutti gli strumenti propri dell'educazione non formale, all’intercultura, alla legalità, all’antimafia, al rispetto dei sentimenti e delle differenze, alla cittadinanza attiva e alla cultura democratica, fornendo anche supporto in attività di doposcuola e nell' apprendimento della lingua italiana per bambini e bambine migranti.

Il progetto ARCI Educational è stato selezionato ed è finanziato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org