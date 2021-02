'Fundraising e Progettazione Sociale', il percorso teorico-pratico organizzato dall'Università LUM e CSV San Nicola

Venerdì 19 Febbraio 2021, alle ore 17:30 il CSV San Nicola, in collaborazione con la Lum Business School & Consulting, organizza il webinar di introduzione a “Fundraising e Progettazione Sociale”, Corso di Alta Formazione a numero chiuso della durata di 80 ore.

Intervengono:

Francesco Albergo , Direttore Operativo della School of Management Università LUM

, Presidente del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola

, Presidente del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola Alessandro Cobianchi, Direttore del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola



La riforma del Terzo settore innova la disciplina degli enti no profit, riconoscendo il valore e la funzione sociale delle loro attività, iniziative e progetti. Tuttavia, la pandemia ha scatenato non solo l'attuale crisi economica, ma anche una crisi associativa, di governance, operatività, investimenti e reperibilità di risorse. Quelle attività, iniziative e progetti di cui il legislatore ha riconosciuto l'utilità sociale e la finalità civica e solidaristica rischiano di venire meno.



Gli Enti del Terzo Settore, pertanto, non devono farsi cogliere impreparati.



Per questo, Università LUM e CSV San Nicola offrono a dirigenti, soci e volontari un'opportunità di conoscenza e crescita, sviluppo e acquisizioni di competenze utili a creare solide fondamenta, operative e finanziarie, per realizzare le loro opere.



“Dobbiamo essere in grado di cogliere i bisogni emergenti e studiare soluzioni concrete, affinché i volontari possano tramutare l’urgenza di quel bisogno in ambizione di riscatto – dichiara Rosa Franco, presidente del CSV San Nicola – Arricchiti di nuove competenze e abilità, saranno in grado di contrastare qualsiasi crisi e rimettersi all'opera. Il CSV San Nicola vuole costruire insieme agli Enti del Terzo Settore un tessuto sociale a misura d’uomo. È per questo che ci battiamo, è per questo che siamo nati”.



“Il percorso formativo realizzato in partnership con il CSV San Nicola – afferma Francesco Albergo, Direttore Operativo della School of Management dell'università LUM – rappresenta un'opportunità di grande valore rivolta agli Enti del Terzo Settore, quali protagonisti del processo di transizione necessario nel periodo post pandemia da Covid-19. Saper intercettare risorse, a livello locale e comunitario, strutturare iniziative di valore e gestirle in maniera proficua, conferiscono, senza dubbio, la possibilità di creare un Terzo settore capace di guardare alle esigenze della società, producendo azioni virtuose e nuove opportunità”.



Attraverso il webinar, CSV San Nicola e Università LUM illustrano il percorso teorico-pratico che trasmetterà ai partecipanti del Corso la capacità di scrivere progetti e compilare i formulari dei bandi di finanziamento.



In particolare, Fundraising e Progettazione Sociale si concentrerà sulle seguenti direttive:

• intercettare fonti di finanziamento

• progettare attività coerenti con gli obiettivi indicati

• gestire e consolidare le azioni progettuali sul campo

• rendicontare le attività svolte

Bisogna iscriversi entro le ore 12:00 del 18 Febbraio per accedere alla piattaforma webinar e partecipare al dibattito: https://forms.gle/ SKPySoaQmu9DV3C89



