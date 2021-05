Corso di Assistente di Studio Odontoiatrico

Il corso è destinato a chi vuole diventare Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO), figura professionale istituita e regolamentata in Italia dall’Accordo Stato-Regioni n. 209 del 2017.

L’ASO svolge attività finalizzate all’assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, si occupa, in sintesi, della predisposizione dell'ambiente di lavoro, dello strumentario, dell'accoglimento dei clienti, della gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori.

Il corso è volto al conseguimento della Qualifica Professionale rilasciata dalla Regione Puglia di Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO).

Opportunità sul mercato di lavoro

L’ASO svolge la propria attività negli studi odontoiatrici e nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche. Opera in regime di dipendenza e svolge la propria attività in collaborazione con l'equipe odontoiatrica, secondo le linee organizzativo-operative definite, attenendosi alle disposizioni dei professionisti sanitari.



Oggi questa figura professionale è tra le più richieste in assoluto sul mercato del lavoro: i dati raccolti da Unioncamere nel 2021 rilevano che il 51% dei professionisti hanno grosse difficoltà a reperire sul mercato questa figura professionale indispensabile per lo svolgimento della loro professione.

Info https://formamente.org/