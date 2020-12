Bartender: come diventare professionista dei cocktail e della miscelazione

Tra i giovani cresce sempre di più l'attenzione verso il mondo occupazionale del Food & Beverage. Sarà la nostra terra ricca di prodotti buoni e genuini, sarà la nostra indole e sarà l'attenzione del mondo rivolta alla nostra cucina a far sì che qualunque cosa abbia a che fare con cibo, vino, birra e simili, se ben gestito, è destinato a trasformarsi in un business.

Attraverso una buona formazione soprattutto se finalizzata all’inserimento diretto nel mondo del lavoro molti ragazzi si sono realizzati professionalmente nel mondo della ristorazione.

Oggi una tra le figure lavorative particolarmente richiesta è quella del 'Bartender'.

Chi è il bartender

La parola Bartender è formata dall'insieme di due parole 'Bar' e 'Tender'. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. Con Bartender come il barman e il barista ci si riferisce ad una persona, maschio o femmina, “che tiene il bar”, nella traduzione letterale dall’inglese 'bar-tender, guardiano del bar'.

E' un professionista dei cocktail, dei caffè, quindi un operatore bar, sia esso specializzato in caffetteria che in miscelazione. Il Bartender, a differenza del Barman che prepara le bevande alcoliche utilizzando tecniche e strumenti tradizionali, lavora con un approccio più moderno. Utilizza tecniche che velocizzano molto la preparazione dei cocktail, ed è una figura adatta a gestire le situazioni e gli ambienti con maggiore affluenza, come discoteche e pub.

A seconda di dove si voglia lavorare, ad esempio in un Resort di lusso piuttosto che in una discoteca le competenze professionali necessarie saranno molto diverse.

Come diventare Bartender a Bari

Per diventare un esperto Bartender bisogna fare molta pratica e studiare, oltre ad avere delle spiccate doti relazionali.

A Bari esiste Barproject Academy l'azienda che si occupa della cultura del Beverage a 360° mantenendo in risalto FORMAZIONE - EVENTI – CONSULENZA, attenta alle nuove tendenze e all’educazione del bere miscelato. Organizza corsi di Bartending. Il corso è finalizzato all'apprendimento di regole, meccaniche e tecniche per la realizzazione dei cocktail internazionali più famosi (IBA).

Anche la Planet One con, 8 sedi in tutt’Italia, organizza corsi di Bartending professionali. Tutte le informazioni su dove e quando.

Anche l'Istituto Eccelsa propone il Corso di Bartender dove poter perfezionare il percorso professionale e/o scolastico sviluppando tutti gli aspetti organizzativi, gestionali e tecnici su come preparare ottimi cocktail e drink.