"La Classe", Lontana dai luoghi comuni: a Bari il percorso formativo sul mondo del digital marketing

3 moduli formativi, 36 lezioni, 30 docenti. Il tutto, lontano dai luoghi comuni.

Sono i numeri con cui La Content Academy presenta la nuova edizione de La Classe, il percorso formativo in partenza a Bari a fine ottobre e rivolto a chi ha voglia di approfondire i temi legati al digital marketing.

Un vero e proprio itinerario di studio, lontano dall’astrazione dei cliché e dalle frasi fatte che troppo spesso connotano le professioni legate a questo settore. E, proprio in virtù di un reale cambio di rotta, novità di questa edizione de La Classe è un rigido orientamento verso il mondo del lavoro. Il medesimo percorso di studi si declina, infatti, secondo tre differenti prospettive e aspirazioni: Content e Social media marketing per freelance, per lavorare in un’agenzia di comunicazione o all’interno delle aziende.

Moduli calibrati sulle esigenze e ambizioni di ciascuno dei partecipanti, in cui, allo sviluppo di competenze specifiche e delle cosiddette hard skills, sarà affiancato un percorso di costruzione della professionalità a tutto tondo. Dallo studio del posizionamento della propria figura di freelance sul mercato, all’analisi delle dinamiche interne ad un’agenzia di comunicazione, fino allo sviluppo delle competenze trasversali utili al lavoro presso grandi brand, La Classe rappresenta un percorso di crescita per tutti coloro che hanno voglia di collocarsi o ricollocarsi nel settore del marketing d’impresa.

Un corpo docenti lontano, anch’esso, dai luoghi comuni: non più solo teoria e nozioni dietro una cattedra, ma un reale confronto con professionisti di grandi agenzie e collaboratori di grandi aziende, capaci di raccontare in modo concreto le dinamiche di questo mondo. Tra questi, Valentina Vellucci digital strategist e associated partner di Magilla, Erika D’Amico, senior brand strategist e team leader di Gazduna Project e Luca Conti, blogger, giornalista e founder di Pandemia.info per il modulo freelance. E poi ancora Giuseppe Stigliano, chief executive officer di Wunderman Thompson Italia.

Le lezioni de La Classe saranno fruibili in modalità virtuale e in aula, a Bari, all’interno della sede de La Content Academy (Via Aurelio Carrante 1/F). Ogni aula avrà una capienza di 15 posti, per permettere la fruizione dei corsi in piena sicurezza e nel rispetto delle recenti normative anti-contagio.

La Content e La Content Academy

Né scuola di formazione, né agenzia, ma prima di tutto una visione. La Content parte dalle esperienze e dalle storie per creare campagne, eventi e format che funzionano, considerando il cliente finale uno spettatore attivo, un fan, un tifoso, un sostenitore, un fruitore o tutte queste cose assieme. Da questa passione e dall’ambizione di mettere la formazione al primo posto, nel 2018 è nata La Content Academy, una vera e propria scuola dove circolano idee e ispirazioni grazie alla creatività dei fondatori e all’affiancamento dei migliori docenti sul territorio nazionale. Lungi dalla retorica e dall’impostazione classica di un’accademia, La Content Academy è la testata d’angolo del questo quartier generale dei contenuti e, negli anni, ha preso diverse forme: La Classe, percorso di formazione sui temi di narrazione e scrittura, social media marketing e storycontent; La Masterclass, il primo grande appuntamento annuale sul digital marketing del Sud Italia; i Fuoriclasse, webinar e incontri unici e irripetibili su temi specifici.

Info e iscrizioni: www.la.lacontentacademy.it