Corso formativo sui beni confiscati alle mafie

Il 7 marzo del 1996 veniva approvata la legge 109 che introduceva in Italia il principio della restituzione alla comunità dei beni sottratti alle organizzazioni criminali. In occasione dei 25 anni dalla sua promulgazione, il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ha deciso di organizzare, il 7 e l'8 aprile 2021, una due giorni sul tema, strutturando gli incontri in un percorso formativo che introduca i partecipanti alle procedure di assegnazione dei beni confiscati nonché alla normativa e alla conoscenza dei soggetti istituzionali di riferimento.

Insieme al team nazionale dei formatori dell'associazione Libera, inoltre, si discuterà dell'importanza di questo strumento legislativo che, nelle sue finalità di riutilizzo sociale dei beni, può diventare viatico per un più sano e corretto sviluppo del territorio. Numerose saranno le testimonianze.

I docenti del percorso formativo: Davide Pati, vicepresidente di Libera, Tatiana Giannone, referente Libera per i Beni Confiscati, Roberto Campanelli, referente Libera Puglia e Riccardo Christian Falcone, responsabile Beni Confiscati per Libera Campania



Programma 7 aprile:

La normativa, i soggetti, le procedure e le informazioni

? Introduzione al percorso e normativa di riferimento

? Gestione del bene confiscato: dal sequestro all'assegnazione al Terzo Settore

? Ruolo delle Istituzioni: dall'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alle regioni e enti locali

? Dove reperire informazioni sui beni e perchè sono importanti



Programma 8 aprile

Le comunità territoriali e storie di riutilizzo in Puglia

? Politiche di coesione e altri strumenti nazionali per la valorizzazione dei beni confiscati

? Progettazione partecipata con il territorio: strumenti e obiettivi

? Beni confiscati in Puglia: storie di riutilizzo e opportunità per il Terzo Settore





Link per iscrizione al corso: https://forms.gle/ 87e3zMJYF7oyLZvV9