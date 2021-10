Corso di formazione 'Esperto nel settore dei rifiuti organici'

Opportunità di formazione gratuita e lavoro per giovani e persone in rischio di esclusione sociale

IlComune di Alberobello supporta il progetto Sircles. Il programma gratuito di formazione di Sircles - Italia, in partenza a novembre 2021, intende fornire competenze adeguate all’inserimento nel mondo del lavoro nel settore dei rifiuti organici.

I destinatari preferenziali sono GIOVANI NEET, ossia la popolazione di età compresa tra i 18 e i 24 anni che non è né occupata né inserita in un percorso di istruzione o di formazione, e PERSONE di qualsiasi età in rischio di esclusione sociale residenti nei Comuni di Alberobello, Locorotondo, Noci e Putignano.

Cinque lezioni on line, 10 mesi di formazione specializzata e retribuita per 8 persone.

Un’esperienza formativa dal forte impatto sociale ed ambientale.

Le candidature sono aperte fino al 1 novembre 2021. La partecipazione è gratuita.

Per saperne di più, vai al sito e consulta il bando di selezione.

compost.it/sircles

(Comune di Alberobello)