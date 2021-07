Corso di Angel Investing per imprenditori, manager, professionisti e mentor interessati a investire in startup

Tutto pronto per la seconda edizione del corso di Angel Investing in Puglia a cura di Sprint Lab, in collaborazione con Confindustria Bari e Bat, Manager Italia, Impact Hub Bari, Volano, Angels for Women, Angels Impact Italia e Ban Pro – network professionale.

Il percorso di formazione per imprenditori, manager, professionisti e mentor interessati a investire in startup è completamente gratuito e ha in calendario tre diversi appuntamenti in cui, guidati da professionisti, business angel ed esperti del settore si entrerà nel mondo degli investimenti in startup per scoprire l’ecosistema e il ruolo dei business angel oggi; come valutare correttamente una startup per investirci, come stipulare gli accordi di investimento e quali sono gli strumenti finanziari indispensabili per farlo.

Si parte il 6 luglio si parlerà di “Startup e business angel” con Marco Nannini, Entrepreneur, Business Angel and Keynote Speaker on innovation, startup and Impact Investing, dell’ecosistema Startup e di come si interseca con il mondo dell’Angel Investing.

Si prosegue il 13 luglio con Giovanni De Caro, Investing and Financial Advisor nell’incontro dal titolo “Valutazione e negoziazione” si analizzeranno quali sono i criteri secondo cui effettuare una giusta valutazione e come negoziare in maniera efficace con i founder della startup su cui vogliamo investire, valutando se effettivamente si tratta di un buon investimento o meno.

E infine, il 20 luglio, nell’ultimo appuntamento “Come creare un accordo di investimento” si approfondirà come stipulare in modo efficace e profittevole per entrambe le parti gli accordi di investimento. A parlarne sarà Milena Prisco, Councel @CBA, Corporate M&A spiegherà ai partecipanti l’importanza degli accordi, dei contratti e degli strumenti finanziari a disposizione delle startup e dei Business Angels.

Tutti gli incontri si svolgeranno da remoto su piattaforma Zoom (dalle 18.30 alle 19.45) per aiutare i partecipanti a sviluppare e acquisire conoscenze in ambito early stage investing (per iscriversi: https:// impacthubbari.typeform.com/to/ qslQHMge).

Durante gli appuntamenti si analizzerà questo settore sia in termini di aspettative finanziarie, sia rispetto al ruolo all’interno della filiera delle startup e degli investitori. Inoltre verranno affrontati i temi del valore di una startup e gli elementi di valutazione. Infine si approfondiranno i trend del mercato e gli sviluppi futuri dell’angel investing con particolare attenzione agli aspetti di Impact.

“Dopo il successo del ciclo di webinar dello scorso anno abbiamo deciso di replicare l’esperienza e inserirla stabilmente all’interno del percorso formativo di Sprint Lab – commenta Diego Antonacci -. Questo corso, infatti, ha come obiettivo quello di fomentare in Puglia la figura del business angel, indispensabile in un ecosistema d'innovazione che possa chiamarsi tale. Quello che stiamo vivendo è un momento unico per investire in startup, ma bisogna saper distinguere le proposte e sapere quali sono gli step da compiere in questo processo che ha delle complessità che vanno analizzate, comprese e gestite”.

Oggi gli investimenti in startup rappresentano un’opportunità di diversificazione del portafoglio, alla ricerca di rendimenti a due cifre. Esistono tuttavia complessità e rischi che il corso permette di comprendere e gestire, ad esempio spiegando l’apporto garantito da acceleratori e incubatori, il vantaggio del coinvestimento con investitori professionali e i vantaggi delle possibili detrazioni fiscali del 50% fino a centomila euro per gli investitori.

Il programma completo e dettagliato dei tre webinar:

06 Luglio 18:30-19:45

STARTUP E BUSINESS ANGEL con Marco Nannini

Argomenti del webinar:

-Startup ed ecosistemi

-Le fasi di sviluppo di una startup

-Investitori privati e istituzionali

-Criteri di selezione dell’investimento: Team, idea e mercato

-Incentivi fiscali per gli investitori

-Trend topic di investimento

13 Luglio 18:30-19:45

VALUTAZIONE E NEGOZIAZIONE con Giovanni De Caro

Argomenti del webinar:

- Come valutare una startup early-stage;

- Il business plan;

- Evoluzione della cap table, dal seed alla serie B;

- La negoziazione con l’investitore;

- Equity e quasi equity;

- L’equity crowdfunding;

20 Luglio ore 18:30 – 19:45

CREARE UN ACCORDO DI INVESTIMENTO con Milena Prisco

Argomenti del webinar:

- Il Termsheet;

- Il contratto di investimento;

- Quasi equity (Strumenti finanziari partecipativi, convertibile e convertendo).

Info su: https://www.sprintlab.it/ eventi/investire-in-startup/

Sprint Lab è il programma di formazione ideato da Sprint per investire sull’incubazione delle competenze, dei talenti e delle professionalità, prevalentemente pugliesi, e gode del sostegno di Megamark, Planetek Italia, Fondazione Vincenzo Casillo, Master Italy, Programma Sviluppo e ITS Logistica Puglia.