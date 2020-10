A Bari il corso pratico per diventare cittadini digitali organizzato da Porta Futuro

Porta Futuro Bari intende supportare i cittadini nell’importante transizione verso la digitalizzazione dei servizi pubblici. Acronimi come SPID, PIN, PEC, CIE sono sempre più familiari e presenti nel nostro quotidiano.

Frequentemente ci troviamo nella condizione di dover sperimentare l’accesso a servizi web, pubblici e privati, per la richiesta di un certificato o un bonus, il pagamento di alcune tasse, l’inoltro di una domanda di partecipazione ad un concorso, l’attivazione di una procedura specifica. Occorre mettersi al passo!

In questo viaggio, molto pratico nella citizen digital innovation, si parlerà proprio di competenze digitali e cittadinanza, PA digitale e servizi, in particolare si aprirà una finestra su cosa sono, a cosa servono, come si attivano e si utilizzano, i vari metodi di accesso ai principali enti (Ministeri, INPS, Comune di Bari, ecc.)

Se hai una buona dimestichezza col computer, internet e sei interessato ad essere un cittadino digitale, attivo e consapevole, partecipa a questo momento di presentazione del corso online, articolato in 5 lezioni.

Porta futuro ti aspetta!

In linea con la continuità dei servizi di Porta Futuro Bari l’evento si svolgerà online attraverso la piattaforma Zoom Cloud Meeting, utilizzabile sia come app su dispositivi mobili sia su desktop.

Zoom si può installare su qualunque dispositivo, sia esso un Pc o uno smartphone o un tablet. Si può accedere alla piattaforma direttamente dal browser se lo si utilizza sul computer, o scaricando l'applicazione Zoom gratis per Android e iOS.

Basterà andare sullo store delle app (App store sui dispositivi iOS, Play Store su quelli Android) e cercare "Zoom cloud meeting". Poi scaricare e installare la app, contraddistinta da una icona azzurra con il simbolo di una videocamera bianca all'interno.

Scarica l’app per dispositivi Android: https://play.google.com/store/apps/details...

Scarica l’app per dispositivi iOS : https://apps.apple.com/us/app/id546505307

Scarica la versione per desktop: https://zoom.us/support/download

Prenotati compilando il modulo; https://rebrand.ly/CORSO-PRATICO-PER-DIVENTARE-CITTADINI... , e ti verrà inviata una mail con un link.

Sarà poi sufficiente cliccare il link all'orario stabilito per la presentazione. Si aprirà automaticamente l'applicazione Zoom e ci si ritroverà già dentro l'aula virtuale del docente pronti per partecipare all’evento

*Si avvisano gli utenti che con la compilazione del modulo di partecipazione, si autorizza Porta Futuro Bari a estrapolare e condividere sui propri canali social ufficiali, alcune immagini durante lo svolgimento dell’evento, al solo scopo reportistico. Tali immagini verranno debitamente trattate, per evitare che possano essere riconoscibili volti o dati anagrafici.

