Il 14 e 16 Ottobre alle ore 16:00, il CSV San Nicola organizza per le associazioni di volontariato il corso di formazione “La relazione d’aiuto”, tenuto dalla docente Sabrina Di Giacomo.

Un intervento di supporto mirato allo sviluppo del sé, in grado di orientare la persona nelle situazioni difficili, come sta accadendo in questi tempi di pandemia che mettono a dura prova la nostra emotività. Il mondo del volontariato è chiamato in prima linea a fronteggiare situazioni di emergenza, infatti, i primi a intervenire, spesso, sono i volontari che si ritrovano a dover gestire situazioni emotivamente complicate.

Il corso di formazione ha l'obiettivo di fornire ai volontari le conoscenze fondamentali per gestire tali situazioni difficili. La parola “aiuto” indica l’impegno di colui che si prende cura dell'altro per emanciparlo dai condizionamenti che lo rendono prigioniero.

Obiettivi del corso

acquisire consapevolezza del ruolo delle proprie emozioni per fronteggiare quelle altrui

conoscere le diverse tipologie di relazioni che si possono instaurare con l'utente

gestire correttamente le emozioni spiacevoli e di valenza negativa nei rapporti con utenti, familiari e colleghi

Il corso ha la durata di 6 ore in due sessioni e si tiene solo in modalità webinar

Il corso è gratuito e prevede una partecipazione massima di 45 volontari.

Maggiori informazioni

staffformazione@csvbari.com

Rivolto agli ETS della provincia di Bari e dei comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola e Trani.

Link al post: https://www.facebook.com/ csvbari/posts/1392082367662059