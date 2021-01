Corso di qualifica per Responsabile di magazzino

Il Responsabile di magazzino è la figura che risponde al direttore di produzione o al direttore commerciale per le aziende industriali, direttamente al direttore operativo per le aziende logistiche. Ha alle sue dipendenze il personale di magazzino e il personale operativo.

Il Corso ha lo scopo principale di preparare figure professionali in grado di gestire programmazione della produzione, gli acquisti e la logistica di un reparto commerciale o di un’impresa. Il Responsabile di magazzino è una figura professionale di coordinamento nelle strutture commerciali di grandi dimensioni oppure nelle imprese del settore logistica e trasporti.



Al termine della formazione prevista, il corsista è in grado di organizzare le attività degli addetti al magazzino in funzione delle previsioni di arrivo materiali e degli ordini da preparare; pianificare l'attività in modo da ottimizzare l'utilizzo delle risorse, dei mezzi e degli spazi di magazzino; garantire lo svolgimento corretto delle attività di ricevimento, immagazzinamento e spedizione dei prodotti gestiti; assicurare la tracciabilità di tutte le movimentazioni delle merci con le appropriate causali, avvalendosi dei supporti informatici disponibili; rispettare gli obiettivi di livello di servizio stabiliti con i clienti, garantendo il rispetto degli obiettivi di costo e gli standard interni di qualità.



Corso di Qualifica Professionale Riconosciuto dalla Regione Puglia con AD n. 694 del 25/06/18

Opportunità sul mercato di lavoro

Il Responsabile di magazzino ha molti sbocchi lavorativi nel settore della logistica e della GDO, realtà economiche consolidate nel territorio e in continua crescita. Trova occupazione in tutte le aziende di produzione sia per la gestione di magazzini di componenti destinati all'alimentazione delle linee di produzione, sia per la gestione di magazzini di prodotti finiti destinati ai clienti, oltre che nelle aziende commerciali e di logistica per la gestione dei magazzini di prodotti finiti. E' una figura molto ricercata sul mercato del lavoro soprattutto nelle aree industriali o di smistamento.

