'Fateci spazio', il workshop “Beni confiscati alla criminalità organizzata” ideato dal Csv San Nicola

Martedì 9 Febbraio 2021, alle ore 16:00, il CSV San Nicola organizza il workshop “Beni confiscati alla criminalità organizzata”.

Recentemente, il Comune di Bari ha pubblicato un Avviso che rappresenta un’occasione unica per gli Enti del Terzo Settore di aggiudicarsi beni immobili e trasformarli in sedi legali e operative dove svolgere le proprie attività.

Attraverso il workshop, il CSV San Nicola consentirà agli Enti del Terzo Settore di interloquire con gli esperti del Comune, acquisire tutte le informazioni necessarie e facilitare la partecipazione all’Avviso.

Si tratta, inoltre, di un'occasione di riscatto della comunità che si riappropria dei beni che le sono stati sottratti illecitamente dalla criminalità organizzata.

Per accedere alla piattaforma webinar e partecipare al dibattito: https://forms.gle/ bTRNzCfw26LLXGR96

Intervengono

· Vito Lacoppola, Assessore alla Città dei diritti, della Partecipazione, della Trasparenza e della Legalità (Patrimonio) del Comune di Bari

· Giuseppe Ceglie, Direttore della Ripartizione Patrimonio e del Settore Patrimonio e Inventari del Comune di Bari

· Rosa Franco, Presidente del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola

· Alessandro Cobianchi, Direttore del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola

L’Avviso pubblico del Comune di Bari scade il 9 Marzo 2021: https://www.comune.bari.it/-/ 20210114-concessione-uso- gratuito-beni-confiscati- criminalita-organizzata

Il workshop rientra nel progetto Fateci Spazio, ideato dal CSV San Nicola per rispondere al bisogno degli Enti del Terzo Settore che non hanno la capacità economica di acquisire sedi operative, mobili, mezzi (auto, furgoni, ecc.) e strumenti (informatici, elettronici, ecc.) per lo svolgimento dei loro progetti.

Fateci Spazio favorisce l'incontro e il dialogo dei volontari con i rappresentanti e gli esperti degli Enti locali che pubblicano bandi e avvisi rivolti agli ETS.

Fateci Spazio crea relazioni, collaborazioni e reti mirate a consolidare la presenza del Terzo settore nei territori comunali, sostenerne le attività e aiutarlo a rispondere ai bisogni della cittadinanza.

Fateci Spazio è un contenitore fatto di strumenti, una ricerca di soluzioni ai problemi economici, un percorso concreto di stabilizzazione:

· Workshop su bandi e avvisi

· Focus group mirati alla formazione di collaborazioni e reti

· Incontri per la progettazione

· Consulenze in fundraising (manutenzione mobili e immobili)

Il CSV San Nicola pubblicherà a breve su sito web, facebook e newsletter l’intero programma del progetto Fateci Spazio.