Scoprire l’Europa attraverso esperienze di apprendimento con l’iniziativa DiscoverEU: tutte le informazioni per candidarsi

Parte l’iniziativa dell’Unione europea DiscoverEU, che ti offre l’opportunità di scoprire l’Europa attraverso esperienze di apprendimento. Ti sposterai principalmente in treno (sono previste eccezioni per consentire di partecipare a coloro che vivono su isole o in zone remote), scoprendo i paesaggi mozzafiato d'Europa e la sua varietà di piccole e grandi città. Puoi partecipare alle due tornate di candidature che si svolgono ogni anno. I candidati selezionati sono premiati con un pass di viaggio.

Se hai 18 anni e sei cittadino dell’Unione europea, DiscoverEU ti offre la possibilità di viaggiare per sfruttare appieno la libertà di circolazione nell’Unione europea, scoprire la diversità dell'Europa, apprezzarne la ricchezza culturale e la storia ed entrare in contatto con persone provenienti da tutto il continente. Inoltre, DiscoverEU ti permette di sviluppare competenze preziose per il tuo futuro, ad esempio l’indipendenza, la fiducia e l’apertura verso altre culture.

In via eccezionale, possono candidarsi anche i giovani che erano ammissibili alle due tornate del 2020, annullate a causa della pandemia di COVID-19.

/!\ Un'altra eccezione per questa tornata: i cittadini del Regno Unito possono ancora partecipare a questa edizione di DiscoverEU. Per saperne di più, consulta la FAQ A.12.

Quando sarà la prossima tornata?

Dall'inizio dell'iniziativa, nel giugno 2018, quasi 70 000 giovani hanno ottenuto un pass DiscoverEU. La prossima tornata inizierà alle ore 12 (CEST) di martedì 12 ottobre 2021 e finirà alle ore 12 (CEST) di martedì 26 ottobre 2021. Quando arriverà il momento, su questa pagina comparirà il pulsante "Partecipa".

Per essere ammesso, devi:

essere nato tra il 1° luglio 2001 (incluso) e il 31 dicembre 2003 (incluso)

avere la cittadinanza di uno dei 28 Stati membri dell'Unione europea al momento della decisione di aggiudicazione

inserire il numero del passaporto o della carta d’identità nel modulo di domanda online.

Infine, dovrai partecipare a un quiz (a meno che tu decida di partecipare in gruppo).

Se sarai selezionato potrai viaggiare per un periodo compreso fra almeno un giorno e un massimo di 30 giorni tra il 1º marzo 2022 e il 28 febbraio 2023.

NB: Se hai una disabilità o un problema di salute che rende difficile il viaggio, possiamo offrirti assistenza e sostegno per consentirti di partecipare a DiscoverEU. Per saperne di più, consulta la nostra FAQ C.13.

Posso viaggiare con degli amici?

Certo, la decisione è tua! Puoi viaggiare da solo o in gruppo con un massimo di 4 amici, a condizione che soddisfino le condizioni di ammissibilità. Per fare domanda dovranno utilizzare anche loro il codice della tua domanda. Per saperne di più, consulta le nostre FAQ (dalla B.5 alla B.11).

Puoi anche organizzare incontri e combinare il tuo programma di viaggio con quello di altri viaggiatori DiscoverEU! Il gruppo Facebook DiscoverEU è la piattaforma ideale. Entra subito nel gruppo per chattare con altri partecipanti.

Candidati qui https://europa.eu/youth/discovereu_it

Scadenza: martedì 26 ottobre 2021