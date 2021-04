Lezioni, corsi e webinar gratuiti: tutte le informazioni sulle proprie piattaforme online Interlingua

Porta Futuro Bari segnala che anche Interlingua aderisce all’iniziativa “solidarietà digitale” offrendo lezioni, corsi e webinar gratuiti sulle proprie piattaforme online.

Corsi collettivi di Conversazione online (Speakers' Corner) in lingua Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese.

Pratica una lingua straniera in un corso di conversazione condotto dai nostri tutor qualificati, tutti madrelingua.

Queste lezioni non prevedono frequenza obbligatoria: possibilità di prenotare la propria presenza di settimana in settimana o quando lo si vorrà. Dopo ciascuna prenotazione, si riceverà una conferma e un’e-mail con i link necessari per partecipare alla videoconferenza.

Come funziona?

Vedi il calendario qui sotto per scoprire quando è la prossima lezione di conversazione gratuita, prenota il tuo posto entro 48h dalla lezione. I gruppi sono divisi per lingua e due livelli: base (A1-A2) e intermedio+ (B1-B2). Dopo la prenotazione, riceverai un’e-mail con i link necessari per partecipare alla videoconferenza.

In cosa consiste?

Classe Virtuale Zoom

Tutor: docente madrelingua

Metodologia didattica interattiva Task Based Learning e Content and Language Integrated Learning

Gruppi divisi per lingua e livello

Costo: gratis

Calendario prossime lezioni gratuite:

mercoledì, 17 Marzo 2021 17:30 - 18:30

INGLESE BASE

mercoledì, 17 Marzo 2021 17:30 - 18:30

SPAGNOLO BASE

venerdì, 19 Marzo 2021 17:30 - 18:30

FRANCESE INTERMEDIO +

venerdì, 26 Marzo 2021 17:30 - 18:30

INGLESE INTERMEDIO +

venerdì, 26 Marzo 2021 17:30 - 18:30

TEDESCO INTERMEDIO +

mercoledì, 07 Aprile 2021 17:30 - 18:30

FRANCESE BASE

mercoledì, 07 Aprile 2021 17:30 - 18:30

INGLESE BASE

venerdì, 09 Aprile 2021 17:30 - 18:30

SPAGNOLO INTERMEDIO +

Modalità di partecipazione: Per partecipare prenota ora https://www.interlingua.it/solidarieta-digitale/

Scadenza: venerdì 9 aprile 2021