Formare il “professionista della salute” sulle tematiche dell’economia sanitaria e del management sanitario al fine di consentirgli di interpretare e guidare i momenti di scelta e di decisione a livello strategico ed operativo durante l’iter di cura del paziente.

È questo l’obiettivo del Master in Organizzazione e Gestione dell’iter diagnostico e terapeutico delle Aziende Sanitarie proposto dalla Lum School of Management insieme ad AIMS – Accademia Italiana Medici Specializzandi – e AIMS Eventi, Provider Nazionale Standard.

Il Master, alla sua prima edizione, è rivolto a professionisti che intendono sviluppare un insieme integrato di competenze nell’ambito organizzativo con la finalità di conoscere meglio il reparto/ambulatorio di strutture sanitarie pubbliche o private presso cui lavorano.

La complessità degli attuali problemi delle Aziende Sanitarie, lo spirito di dedizione e di umanità necessario nel rapporto con il paziente e il continuo progresso tecnologico rendono strategico il percorso formativo proposto, anche in virtù della continua evoluzione legislativa in materia.

La direzione scientifica è stata affidata al Prof. Francesco Albergo, Docente di Risk Management & Controllo nelle Aziende Sanitarie e Direttore Operativo della Lum School of Management e al Dott. Antonio Mancini, CEO di AIMS.

“Oggi più che mai, i medici sono chiamati anche a contribuire al miglioramento delle organizzazioni presso cui lavorano – ha affermato il Prof. Albergo - per far questo diventa indispensabile conoscere metodiche gestionali, organizzative e di economia sanitaria di cui l’Università Lum è leader nazionale con la Scuola di Management. Risk Management, lean, controllo delle prestazioni sanitarie e budget diventano conoscenze imprescindibili per i medici del domani”

"Siamo felici di questa prestigiosa partnership - ha dichiarato il dott. Mancini - che offre un percorso unico e di grande pregio nel nostro mondo. AIMS come leader assoluto nella formazione medica in tutta Italia e AIMS Eventi come braccio operativo, specializzato nella realizzazione di eventi, congressi e corsi specialistici, da oggi si uniscono a un'importante università come la LUM per rafforzare la conoscenza del giovane medico e per dare ulteriori possibilità a una categoria che, ora più che mai, è fondamentale per il Sistema Paese”.