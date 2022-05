Lavoro animazione turistica,'Obiettivo Tropici' ricerca nuove figure da inserire nei team in Italia e all’estero: come candidarsi

Inizia lunedì l’ultima tappa della formazione organizzata da Obiettivo Tropici, azienda da oltre 25 anni leader nel settore del turismo e dell’intrattenimento con sedi a Bari, Catania, Roma e Milano.

L’Academy si terrà al Blu Salento Village, struttura turistica del gruppo Blu Hotels. Un’ occasione unica per tutti coloro i quali vogliono intraprendere un percorso lavorativo con l’azienda per la stagione estiva offrendo la possibilità ai partecipanti di formarsi e conoscere le attività che svolgeranno in villaggio!



L’azienda è in continua ricerca di nuove figure da inserire nei team di animazione turistica e cast artistici nelle strutture turistiche in italia e all’estero, previo colloquio conoscitivo.

Per candidarsi è necessario inviare il proprio CV al seguente link: https://obiettivotropici.eu/, si verrà subito ricontattati da uno dei recruiter obiettivo tropici!

Per maggiori informazioni:

www.obiettivotropici.it