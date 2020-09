Come diventare installatore di impianti

Oggi non è possibile improvvisarsi professionista in un campo specifico senza alcuna preparazione. Se poi facciamo riferimento a mestieri come quello dell'elettricista, a maggior ragione bisogna prendere in considerazione la necessità di formarsi dal punto di vista teorico e pratico.

L'Installatore di impianti, così come viene chiamato alla Camera di commercio, è un tipo di lavoro delicato e ricercato tra privati ed imprese perchè necessita di un professionista esperto dal punto di vista teorico e pratico, un soggetto capace di utilizzare e scegliere i macchinari migliori ed avere una eccellente manualità. L'elettricista è quindi un esperto in grado di modificare la consulenza a seconda delle esigenze dei singoli clienti.

Come diventare elettricista - Diverse strade

- se si hanno meno di 14 anni è consigliabile l’iscrizione a un istituto tecnico specializzato; è infatti necessario il Diploma di maturità o Qualifica Professionale in materie tecniche e un periodo di lavoro di almeno 2 anni continuativi alle dipendenze di una impresa del settore anche come familiare, collaboratore o socio

- se si hanno più di 18 anni è possibile iscriversi ad un corso di laurea quinquennale nei seguenti indirizzi di studio: Ingegneria, Architettura o Fisica; in alternativa è possibile frequentare corsi abilitati che diano un attestato di qualifica professionale, rilasciati da Istituti Regionali o riconosciuti dalla Regione e un periodo di lavoro di almeno 2 anni come operaio qualificato alle dipendenze di una impresa di settore anche come familiare collaboratore o socio

- è possibile anche svolgere attività lavorativa alle dipendenze di un’impresa di settore per almeno 3 anni, in qualità di Operaio Installatore con qualifica di specializzato escluso l’eventuale periodo di apprendistato

