“Progettiamo Bird Friendly”, il percorso di formazione per approfondire la conoscenza delle specie ornitiche che frequentano gli ambienti agricoli del territorio

La LIPU Sezione Gravina e Alta Murgia organizza “Progettiamo Bird Friendly”, un percorso di formazione tenuto da esperti naturalisti e rivolto agli studenti dell’Istituto Professionale Agrario I.I.S.S. IPSIA “V. BACHELET - G. GALILEI" Gravina in Puglia.

Con il patrocinio della Città di Gravina in Puglia.

“Progettiamo Bird Friendly” vuole approfondire con gli studenti la conoscenza delle specie ornitiche che frequentano gli ambienti agricoli del territorio: grillai, upupa, cappellaccia, allodola, strillozzo.

Queste specie sono molto sensibili ai cambiamenti determinati dall’uomo: agricoltura intensiva; eliminazione della vegetazione spontanea; uso di pesticidi; progressiva scomparsa o ristrutturazione invasiva delle architetture rurali. Fra le mura e i sottotetti delle antiche masserie, infatti, nidificano molte specie di uccelli, il barbagianni, la ghiandaia marina, le rondini.

“Progettiamo Bird Friendly” prevede incontri a scuola e all’aperto, con attività di analisi e osservazione di esempi di conservazione e ripristino di siti di nidificazione e con attività di progettazione e realizzazione di prototipi di nidi artificiali da installare in ambienti rurali.

“Progettiamo Bird Friendly” vuole arricchire le conoscenze naturalistiche degli studenti che non hanno molte occasioni per acquisire nozioni in ambito faunistico ed ecologico.

In particolare, la LIPU vuole trasmettere agli studenti le giuste competenze affinché, da futuri agricoltori e gestori di strutture rurali, possano comprendere l’importanza della tutela della fauna selvatica e degli interventi di conservazione di quelle architetture che “fanno da nido”.