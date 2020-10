Per il popolo del disegno due giorni di workshop di stampa Risograph

La quinta edizione del Festival del Disegno è accompagnata dalla simpatia e dai colori dei personaggi creati dalla matita di Guido Scarabottolo: il popolo del disegno, grandi e piccoli, tutti insieme, tutti diversi e tutti liberi di esprimersi ciascuno a suo modo.

Perché il disegno è libertà di segno, di colore, di gesto, di pensiero oltre che di espressione e l’edizione di quest’anno è un invito a far volare fantasia, creatività e ispirazione.



Tra workshop d’artista per un pubblico più adulto e i laboratori creativi per i più piccoli, il Festival è cresciuto negli anni da Milano a tutta l’Italia grazie all’adesione di biblioteche, musei, scuole, associazioni culturali, tutti insieme per promuovere l’arte del disegno.



Gli appuntamenti su tutto il territorio nazionale.

In particolare a Bari:

Due giorni di stampa Risograph!

Laboratori di Poster e Fanzine

A cura di ZICZIC aps

Sabato 17 e domenica 18 ottobre, ore 15.00-19.00:

stampa Risograph per adulti e bambini – realizzazione a scelta tra poster e fanzine.



Laboratorio della FANZINE

> max. 15 partecipanti

Il laboratorio prevede la realizzazione di una fanzine collettiva: a ciascun partecipante verrà attribuita una doppia facciata da riempire con disegni, grafiche digitali o collage. I partecipanti poi dovranno ideare un vero e proprio progetto editoriale collettivo, definendo il formato, la tipologia di rilegatura e scegliendo i colori Risograph da utilizzare e procedere poi alla stampa finale, all’allestimento della fanzine e alla rilegatura della stessa.

Laboratorio di POSTER

> max. 20 partecipanti

La seconda attività prevede la realizzazione di poster in formato A3 stampati in Risograph, realizzati a partire da un’attività di composizione con la tecnica del disegno a mano libera e del collage: i bambini realizzeranno i poster progettati da soli o in coppia, scegliendo anche i colori da utilizzare.