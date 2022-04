A Triggiano apre un nuovo McDonald’s, si cerca personale: aperte le posizioni per 'Addetti alla Ristorazione'

Dopo l'inaugurazione della sede di Poggiofranco, il 31 dicembre scorso, ecco la nuova apertura di BariBlu: così McDonald's seleziona per la nuova sede e per i ristoranti già presenti a Bari e Casamassima, circa 110 persone per la posizione di

Addetto Ristorazione?-?Crew

Approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente sono le principali caratteristiche dei nostri Crew.

Tipicamente l’attività si divide tra cucina e sala ristorante:

In cucina , il Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione.

In sala, il Crew si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinchè possano vivere un'esperienza piacevole all'interno dei nostri ristoranti.

Requisiti

?Ottime doti relazionali;?

Diploma di scuola media superiore;

?Orientamento al lavoro di squadra;

Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Se sei alla ricerca di un lavoro Part-Time e abiti nelle vicinanze dei nostri ristoranti partecipa alle selezioni, STIAMO CERCANDO TE! Vieni a far parte della Squadra CREW di McDonald’s!