Quarta edizione di Sprint Lab: al via Startup pills

Sprint Lab inizia giovedì 08 aprile con il primo dei cinque appuntamenti di Startup pills: webinar gratuiti con professionisti di fama nazionale dedicati ad appassionati di startup dai 16 anni in su. In questo primo appuntamento (dalle ore 18 alle 19 su Zoom, iscrizioni su https://www.sprintlab.it/eventi/startup-pills/) si parlerà di metodologia lean startup con Mirko Maiorano growth marketing specialist, Iacopo Livia e Maurizio Ghisolfi entrambi co-founder di Startup Checklist. Attraverso il processo di ipotesi, misurazione e analisi, si capirà come impiegare al meglio le due risorse più importanti: il tempo e il denaro, prima di lanciare sul mercato il proprio nuovo prodotto.

Modera Daniele Mogavero, Corptape founder. I prossimi appuntamenti di Startup pills sono in programma il 15,22,29 aprile e il 6 maggio.

Per il quarto anno consecutivo, The Hub Bari ha deciso di continuare a investire nel programma Sprint Lab, rinnovandolo e portando avanti le sue attività formative in modo da creare ponti tra imprese e talenti. Sprint Lab si presenta come una scommessa, soprattutto in tempi come quelli che stiamo vivendo. I numeri però parlano chiaro. E non mentono. Si tratta di una scommessa vincente. L’edizione 2020 ha contato trenta diversi eventi, trasferiti in pochi giorni online, con oltre 2mila partecipanti, da tutta Italia. E si è rafforzato anche il legame con il territorio con la conferma dei solidi partner di Sprint che intendono continuare a investire sull’incubazione delle competenze, dei talenti, e delle professionalità. Parliamo di Megamark, Planetek Italia, Fondazione Vincenzo Casillo, Master Italy, Programma Sviluppo e ITS Logistica Puglia. Segno che gli strumenti di formazione innovativa, accompagnamento e assistenza, unitamente all’approccio fresco e dinamico al mondo del lavoro che il programma Sprint Lab offre, sono considerati chiavi vincenti per le sfide del futuro.

Tra fine aprile e metà maggio sono invece in programma i webinar sul Growth Hacking, propedeutici al Bootcamp Growth Hacking: due giorni di formazione a cura di Luca Barboni, per massimo 30 iscritti, sulla branca del marketing focalizzata sulla sperimentazione, tesa alla crescita e allo sviluppo di startup e PMI. Immancabile il progetto di educazione imprenditoriale per ragazzi della scuola secondaria di secondo grado che da quest’anno cambia nome e diventa Sprint School. Il programma ha preso il via già nei mesi scorsi, con l’avvio delle lezioni scolastiche, e coinvolge 600 studenti e docenti di tutta la Regione che il 20 maggio disputeranno la finale conclusiva online.

Nel programma di Sprint Lab si riconfermano anche gli Hackathon, come metodologia in grado si rafforzare le soft skills dei partecipanti e utile strumento di open innovation. A giugno (il 4, 5, 6 giugno), in partnership con Planetek Italia, è in programma il Copernicus Hackathon: tre giorni in cui sviluppatori di software, grafici, designer e giovani innovatori si incontreranno per realizzare applicazioni basate su dati e servizi dei satelliti Copernicus. Anche in questo caso con Business in orbita sono previsti tre webinar di preparazione all’appuntamento.

Confermati anche gli ormai attesissimi Digital Camp dedicati al mondo del coding educativo attraverso la piattaforma Scratch e attraverso Minecraft. Quattro i corsi in programma, uno a settimana, a partire dal 14 giugno con diversi livelli di difficoltà in base all’età e alle skills dei bambini tra gli 8 e i 12 anni che, come lo scorso anno, potranno iscriversi da tutta Italia grazie allo svolgimento online delle attività.

Il 17, 18 e 19 giugno è già inserito in calendario il primo Startup Challenge Camp. La prima fase di questa quarta edizione di Sprint Lab si chiude a luglio con i tre incontri formativi dedicati al mondo dell’Angel Investing con docenti del calibro di Marco Nannini, imprenditore e Business Angel, e Giovanni De Caro, Strategic & Financial Advisor, pronti ad approfondire tutti gli aspetti e possibilità degli investimenti in startup insieme alle opportunità offerte dal mercato delle startup early-stage.

Le attività riprendono a fine settembre con la seconda parte del programma. Si inizia dai corsi di preparazione al secondo Need Next Hackathon, previsto per metà ottobre. Alla sua terza edizione, questo appuntamento è realizzato con Master Italy e si presenta come una maratona di innovazione dedicata al mercato delle porte e finestre, per rispondere in maniera innovativa e disruptive alle sfide proposte in tema di serramenti.

«La collaborazione con il Programma Sprint Lab rappresenta per Master un'interessante opportunità per valorizzare il lungo percorso di formazione e innovazione di un’azienda come la nostra, che punta ad essere competitiva e sostenibile nel settore dei serramenti. Dopo lo straordinario successo dell'edizione dello scorso anno di "Need Next Hackathon", siamo lieti di confermare anche per il 2021 la partnership con Sprint Lab e offrire ai giovani innovatori l’opportunità di far crescere le loro idee collaborando con noi», commenta Annacarla Loperfido di Master Italy.

Si prosegue con lo Startup Weekend (19/21 novembre): un evento che interessa sviluppatori, designer, business e marketing developer, product manager, che lavorano insieme per trasformare un’idea in un prototipo/business concept in sole 54 ore. Lo Startup Weekend sarà preceduto da tre webinar formativi di avvicinamento e preparazione. Sprint Lab 2021 si chiude con il secondo Startup Challenge Camp (9/11 dicembre) che, come il primo, ha l’obiettivo di offrire aiuto nello sviluppo di nuove startup con un sostengo teorico/pratico importantissimo per chi si affaccia in questo mondo.