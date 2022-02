Planet or Plastic? ospita “H2Oltre”, laboratori didattici per bambini e ragazzi al Teatro Margherita

Prosegue il fitto calendario di eventi nel segno della Sostenibilità promossi a febbraio da Cime, organizzatrice della mostra Planet or Plastic? prodotta da National Geographic e ospitata al Teatro Margherita di Bari fino al prossimo 13 marzo. Dopo il successo riscontrato dagli appuntamenti del sabato pomeriggio, dedicati alle letture animate e ai racconti per le famiglie a cura di Marianna Di Muro, la rassegna di eventi si arricchisce, ora, di un importante ciclo di laboratori didattici dedicati alle scuole (dalle elementari alle superiori), realizzati da Acquedotto Pugliese in collaborazione con l’Assessorato alle politiche educative del Comune di Bari.

L’iniziativa, che rientra nell’ambito delle attività di Io scelgo il Pianeta, primo Festival della Sostenibilità ospitato dalla città di Bari, prende il nome di “H2Oltre” e si svolgerà nel Teatro Margherita di Bari da mercoledì 2 marzo a martedì 8 marzo 2022. Quattro turni di formazione ogni giorno (alle ore 9.15 – 10.15 – 11.15 e 12.15) per classi composte da bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni di età. A condurre i laboratori, il team del bio-relatore Alessio Perniola, fisico, direttore scientifico dell’associazione di divulgazione scientifica Multiversi. A ciascun partecipante verrà donata una borraccia in alluminio al fine di stimolare tutti i ragazzi ad un uso più consapevole della plastica monouso in linea con la filosofia della mostra.

Una settimana di formazione che, a partire dal più generale tema della sostenibilità, sarà incentrata principalmente sulla conoscenza del valore inestimabile dell’acqua: una delle molecole più semplici ma, allo stesso tempo, la più sorprendente. I laboratori rappresenteranno, infatti, un’immersione non scontata alla scoperta dei segreti dell’oro blu, con l’obiettivo di scoprire tutte le affascinanti proprietà dell’acqua per comprendere fino in fondo quanto essa sia preziosa e quanto sia importante proteggerla e riutilizzarla. Un percorso ricco di esperimenti dal vivo ed esilaranti gag con i partecipanti, che aiuterà tutti a conoscere e a riflettere sul tema. Le leggi fisiche e chimiche diventeranno, quasi per magia, divertenti, semplici e accessibili e riusciranno a provocare cambiando i nostri stili di vita in chiave sostenibile.

Per iscrivere la propria classe alle giornate di formazione, è necessario inviare una richiesta all’indirizzo e-mail info@ planetorplasticbari.it o telefonare al numero +39.351.500.64.92.

Intanto, continuano le iniziative di febbraio mese della sostenibilità, grazie al quale sarà possibile visitare la mostra Planet or Plastic? con un ticket unico di ingresso di soli 5€ fino al 1° marzo 2022. L’esposizione, curata dal giornalista e direttore di National Geographic Italia, Marco Cattaneo, è composta da 71 fotografie divise in 6 sezioni tematiche, che approfondiscono il materiale plastico, partendo dalla sua storia, attribuendone pregi e difetti e, attraverso gli strumenti fotografici e artistici, consentono di visualizzare il problema, sensibilizzando il pubblico e stimolandolo ad agire.

Il percorso espositivo è arricchito, al suo interno, dalla mostra Archeoplastica – un’esposizione originale e significativa di reperti di plastica rinvenuti sulle spiagge pugliesi e risalenti agli scorsi decenni - e dalla proiezione del documentario Il tesoro nascosto delle Isole Tremiti, prodotto da National Geographic e realizzato in questa meravigliosa area paesaggistica pugliese.

Planet or Plastic? è realizzata con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Bari e grazie al supporto di BCC - Banca di Credito Cooperativo di Bari e KWater.

ORARI MOSTRA

Dal Lunedì al Giovedì dalle 10.00 alle 20.30

Dal Venerdì alla Domenica dalle 10.00 alle 21.30

(La biglietteria chiude 30 minuti prima).

TICKET

Unico: € 5,00

Omaggio

Bambini accompagnati fino a 5 anni; disabile con accompagnatore; giornalisti con accredito*.

A causa dell’emergenza sanitaria gli ingressi saranno contingentati e controllati, ci scusiamo in anticipo in caso di eventuali attese. In ottemperanza alle disposizioni governative di cui all’art. 8 del decreto-legge 24.12.2021 n.221, a far data dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e alle mostre è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (cd. "Super Green pass”). Restano esclusi dall’obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 i soggetti di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, secondo quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021. È inoltre reso obbligatorio l’utilizzo costante delle mascherine FFP2 durante tutte le attività previste.