'Be Ready for the Change', parte il format webtelevisivo dedicato all’orientamento post diploma

Un progetto innovativo 'webvideofonico' per l'orientamento post diploma. Mercoledì 12 maggio 2021 alle 16.30 si terrà sui canali digitali di Radio Panetti la conferenza stampa di presentazione del nuovo format 'Be Ready for the Change', ideato e condotto da Antonio Curci, docente e giornalista. Un format originale realizzato in collaborazione con l’ITS Apulia Digital Maker, che propone corsi di alta formazione professionalizzante nell’area ICT in Puglia.

Be Ready for the Change è, in sintesi, un innovativo progetto “webvideofonico” ideato con l’obiettivo di orientare i giovani in uscita dalla Scuola di Secondo Grado nella delicata scelta del post diploma. Il programma intende, infatti, proporsi come un punto di incontro tra studenti, imprese e mondo della formazione, con uno sguardo attento ai cambiamenti in ambito tecnologico e sociale. Durante le puntate si parlerà dei temi legati all’empowerment: la conoscenza e la conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte, le azioni da intraprendere dopo il diploma, la costruzione di relazioni umane positive, sia dal punto di vista della cittadinanza attiva e responsabile sia da quella prettamente professionale. Si parlerà anche di opportunità, di speranza, di futuro, di umanesimo digitale e di tanti altri argomenti utili alla crescita dei giovani che devono “essere pronti ad affrontare il cambiamento” per proiettarsi con ottimismo su un mondo che, fino a ieri, sembrava lontano.

Ampi focus di riflessione e confronto anche su argomenti strategici come le pari opportunità e su come le cosiddette discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) possano consentire alle donne di intraprendere carriere importanti nell’ambito tecnologico-scientifico, godendo degli stessi trattamenti economici e di inquadramento professionale riservati ai colleghi uomini.

Al centro della discussione, in ogni puntata, le varie possibilità formative offerte dai percorsi di istruzione post diploma, con particolare riferimento ai corsi biennali dell’Istruzione Tecnica Superiore - che in Puglia vanta un sistema d’eccellenza nazionale. In primo piano, poi, le proposte dell’area delle tecnologie dell’Informazione e comunicazione (ICT), settore in cui è in grande crescita la domanda di professionisti esperti nello sviluppo di software e app, di grafica e animazione 3D e di tutte le soluzioni d’innovazione hi-tech legate ad Industria 4.0. Be Ready for the Change, quindi, con la partecipazione attiva dei giovani studenti di molte scuole, inviterà a conoscere meglio gli sbocchi professionali e le opportunità di lavoro del settore tecnico-tecnologico, in forte espansione in Puglia

Per queste ragioni, in ogni puntata, saranno presenti gli studenti, i professionisti delle aziende più rappresentative del territorio pugliese e gli esperti di coaching o di counselor che approfondiranno le tematiche di discussione da un punto di vista psicologico, filosofico e antropologico.

Le puntate inizieranno giovedì 13 maggio 2021 e saranno in diretta a partire dalle 21.30 sui canali digitali e social di Radio Panetti, la web radio-TV dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Panetti Pitagora” di Bari e dell’ITS Apulia Digital Maker (info:www.radiopanetti.it | www.apuliadigitalmaker.it).