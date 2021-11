Primo corso di aggiornamento Ecm in presenza dopo il fermo Covid

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il corso risponde all’obiettivo nazionale ECM n 27 (sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate) stabilito dall’AGENAS e dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in medicina Le statistiche INAIL riportano un aumento delle patologie professionali proprio a carico degli addetti alla sanità ed in particolar modo di chi lavora in corsia ed ai video terminali. Inoltre, al lavoratore spesso mancano le conoscenze necessarie per riconoscere precocemente i sintomi delle principali malattie professionali che il più delle volte vengono diagnosticate quando sono già in fase avanzata. Infine, l’infezione da SARS COV 2 sta disvelando – solamente in parte – il suo potenziale di effetti a medio e lungo termine che costituirà per molto tempo materia di studio e di contenziosi. Il corso si prefigge, quindi, lo scopo di fornire una “cassetta degli attrezzi” agli operatori sanitari che, come noto, stanno vivendo in prima linea l’emergenza e l’evoluzione della pandemia. Interverranno, in qualità di relatori: Dott. Francesco Balducci Dott. Giovanni Caito Dott. Michele Daniele Dott.ssa Antonella Massaro