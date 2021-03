'Ragazzi, raccontateci della solitudine': al via il Concorso scolastico regionale "Antonella Diacono"

Il Concorso “Antonella Diacono” rappresenta un’occasione per i ragazzi di comunicare e per gli adulti di mettersi in ascolto. Anto Paninabella OdV intende portare nelle scuole la riflessione sulla solitudine, una tematica attuale e da non sottovalutare.

Il Concorso non intende ricercare nuovi scrittori o video maker, ma offrire un pretesto per riflettere sulle solitudini, generate dall’isolamento, dal bullismo, dalle restrizioni dell’emergenza pandemica.

“Abbiamo pensato parecchio alla opportunità di bandire il concorso intitolato ad Anto anche quest’anno - dichiara Domenico Diacono presidente dell’associazione Anto Paninabella OdV -. Le difficoltà di questo tempo sottopongono i ragazzi ad uno stress straordinario. La chiusura delle scuole li costringe all’isolamento allontanandoli dalla loro vita abituale. Per questo motivo abbiamo deciso di modificare il bando dello scorso anno per parlare di solitudine. Proviamo a guidare i ragazzi per aiutarli a riflettere su questo sentimento, che è purtroppo diventato la cifra di questo periodo. Può essere una occasione per tirar fuori parole che se restano nascoste possono portare a sofferenze e tragedie, come la recente cronaca continua a mostrarci ogni giorno”.

Gli studenti delle medie e dei primi tre anni delle superiori delle scuole pugliesi hanno tempo fino al 31 Maggio 2021 per presentare i propri elaborati letterari o multimediali.

Il regolamento è consultabile al seguentlink: https://www. paninabella.org/concorso- regionale-antonella-2/

Il concorso si avvale del patrocinio gratuito dal Garante dei Diritti del Minore della Regione Puglia e del patrocinio e del sostegno economico della COOP Alleanza 3.0.

