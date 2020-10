Scuola, ''Concorso straordinario'': date e regole da seguire

In Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate il 29 settembre 2020 le prove del concorso straordinario per la scuola: si inizierà il prossimo 22 ottobre per andare avanti, in maniera scaglionata per classe di concorso, fino al 9 novembre. Sono 32mila i posti disponibili per circa 64mila domande.

Dopo l'incontro con i sindacati, sono già emersi i punti fermi delle modalità di svolgimento del concorso. Ecco le regole da seguire.

Covid-19

La regola numero uno sarà il distanziamento di sicurezza tra i candidati e la misurazione della temperatura con termoscanner all'ingresso. Accesso vietato a chi è sottoposto a misure di quarantena e a chi ha febbre a partire 37,5° o sintomatologia respiratoria (tosse, starnuti, raffreddore).

Al momento non c'è alcun accenno a prove suppletive per chi non potrà accedere al concorso per le misure anti-contagio.

Sedi

Le prove si terranno presso le sale delle scuole informatiche o degli atenei che hanno offerto collaborazione e nella regione indicata nella domanda a meno di cambiamenti imposti dall'emergenza epidemiologica.

Prova scritta

La prova scritta è computer-based e richiede un punteggio minimo di 56/80. Per quanto riguarda il tempo, sono 150 i minuti a disposizione.

Posti comuni: 5 i quesiti + 1 di inglese, finalizzati a valutare le competenze disciplinari e didattico-metodologiche.

Posti di sostegno: 5 i quesiti + 1 di inglese, finalizzati ad accertare le competenze disciplinari e metodologiche.

Lingua inglese: 6 i quesiti, a risposta aperta, finalizzati a valutare le conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche.

Lingue straniere: procedura simile, con valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese al livello B2.

Sul sito del Miur il numero di tutti i posti disponibili, distinto per regione e classe di concorso e il programma della prova scritta.