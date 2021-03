'Indovina chi viene a Scuola', il nuovo concorso di video-recensione teatrale per le scuole secondarie di primo e secondo grado pugliesi

Al via il concorso di video-recensione teatrale per le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, legato al progetto Indovina chi viene a (s)cena a cura del Teatro Pubblico Pugliese.

Il Consorzio pugliese che in questi mesi ha ideato diverse iniziative per sostenere gli artisti e le maestranze del teatro e portare avanti una programmazione teatrale e culturale nuova, adatta ai tempi, ha deciso di mettere a disposizione di studenti e insegnanti pugliesi il prezioso patrimonio creato in queste settimane con la playlist di tutti gli eventi già trasmessi in streaming dai teatri pugliesi.

Dal 1° marzo 2021 studenti e insegnanti, come tutti gli altri utenti, possono infatti rivedere on demand i racconti teatrali già andati in scena scegliendo l’orario e le modalità più congeniali alle attività didattiche e partecipare al concorso di video recensione teatrale “Indovina chi viene a Scuola”.

Possono partecipare al concorso tutte le studentesse e gli studenti, come gruppo o come intera classe, che frequentano le scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, con la supervisione del/i loro docente/i di riferimento. Per farlo basa scegliere l’evento streaming di “Indovina chi viene a (s)cena” su cui lavorare; chiedere di incontrare virtualmente la compagnia e il regista, dopo aver visto il video racconto teatrale e realizzare una video-recensione di massimo 3 minuti: un breve video che racconti lo spettacolo così come un trailer cinematografico promuove un film.

La partecipazione al concorso è gratuita. Per iscriversi al concorso i docenti delle scuole e delle classi interessate dovranno semplicemente scaricare il modulo di iscrizione e inviarlo compilato in tutte le sue parti, in formato .jpg o .pdf, alla mail indovinachivieneascuola@gmail. com entro e non oltre le 23.59 del 31 marzo 2021.

I primi 3 finalisti potranno vincere i biglietti gratuiti per l’intera classe per uno spettacolo in programma nella Stagione 2021/22 a cura del Teatro Pubblico Pugliese.

Tutti i dettagli su: https://www. teatropubblicopugliese.it/ indovinachivieneascena/ speciale-scuola/