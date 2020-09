Rientro a scuola: cosa fare se il bimbo ha tosse, febbre e raffreddore? I consigli del Ministero della Salute

E' iniziato l'anno scolastico 2020/2021 e la pandemia da Covid-19 sta comportando non pochi disagi e paure. Finalmente si parte dopo mesi di chiusura ma tante sono le domande. Chiare però, le linee dettate dal Ministero della Salute, che danno precise indicazioni sulle azioni quotidiane da compiere.

Cosa fare in presenza di sintomi

La domanda più frequente alla quale il Ministero della salute dà risposta è quella relativa alle azioni da intraprendere se un alunno manifesta sintomi compatibili con il Covid-19.

Il Ministero spiega: "L'alunno deve restare a casa. I genitori devono informare il Pediatra di libera di scelta o il Medico di medicina generale e devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. In caso di sospetto COVID-19, il Pediatra di libera di scelta o il Medico di medicina generale richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione, che provvede all’esecuzione del test diagnostico. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva anche per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti".

I sintomi più comuni Covid -19

I sintomi di COVID-19 variano sulla base della gravità della malattia, dall'assenza di sintomi (essere asintomatici) a presentare febbre, tosse, mal di gola, debolezza, affaticamento e dolore muscolare e nei casi più gravi, polmonite, sindrome da distress respiratorio acuto, sepsi e shock settico, che potenzialmente portano alla morte. I sintomi più comuni di COVID-19 sono:

febbre ≥ 37,5°C e brividi

tosse di recente comparsa

difficoltà respiratorie

perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)

raffreddore o naso che cola

mal di gola

diarrea (soprattutto nei bambini).

Misurazione della febbre a casa

Anche su questo punto il Ministero della Salute chiarisce che "misurare a casa la temperatura corporea prima di recarsi a scuola è una regola importante per tutelare la propria salute e quella degli altri. Consente di prevenire la possibile diffusione del contagio nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto utilizzati, quando si attende di entrare a scuola, o in classe".

Il rientro in classe potrà essere deciso solo in base al parere dei medici ed eventualemte al risultato degli esami.