Le competenze tecnologiche nella scuola: la formazione dei prof. su tematiche innovative dell'industria 4.0 in collaborazione con il Philip Morris

La formazione dei docenti incontra le tematiche innovative del mondo industriale con lo scopo di creare una stretta connessione tra le scuole secondarie di 2° grado, gli ITS Academy e le aziende, per favorire curiosità e interesse verso le tematiche STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics) , per creare nella scuola le competenze tecnologiche che potranno poi essere sviluppate nei percorsi formativi post-diploma di alta specializzazione e rispondere ai bisogni di innovazione delle aziende e, conseguentemente, alla crescita del territorio.

È partita con questi intenti la pima edizione del ciclo di Seminari 4.0 organizzati dall’ITS ACADEMY “A. CUCCOVILLO” in collaborazione con il PHILIP MORRIS INSTITUTE FOR MANUFACTURING COMPETENCES e riservato ai docenti degli Istituti di Istruzione Superiore di II grado che desiderano formarsi su tematiche che rappresentano un importante obiettivo per l’alta formazione, avviando le basi di una connessione operativa molto costruttiva.

Il progetto prevede, in questa prima fase, 4 seminari in altrettanti comuni del territorio regionale, ognuno della durata di due ore, incentrati su tematiche innovative analizzate da:

un referente dell’ITS Cuccovillo;

uno/due esperti che potranno presentare le tematiche oggetto del seminario;

referenti di aziende del territorio regionale, che porteranno le proprie testimonianze;

esperti di Philip Morris.

Il primo evento, dedicato a “LA FABBRICA CONNESSA: SMART MANUFACTURING”, si è svolto presso la sede dell’ITS Cuccovillo a Bari ed ha visto la partecipazione di:

Lucia Scattarelli, Presidente Fondazione ITS “A. Cuccovillo”

Giacomo Albanese, Philip Morris Institute for Manufacturing Competences

Roberto Vingiani, Direttore Fondazione ITS “A. Cuccovillo”

Giuseppe Buonamassa, 3D Printing Specialist e Innovation Manager

Cesare Pierpaolo de Palma, Presidente Sezione Meccanica Confindustria Bari-Bat

Michele Di Benedetto, Market Manager Educational Project, OMRON ELECTRONICS Spa

Giuseppe Trentadue, General Manager, ECSA srl

Giovanni Sette, Referente Calibrazione e Metrologia, MAGNA PT spa

Domenico Ricchiuti, Chief Operations Officer, NATUZZI spa

Il calendario dei prossimi eventi:

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL’INDUSTRIA: LEAN ORGANIZATION & INDUSTRY 4.0 il 15 febbraio a Brindisi

il 15 febbraio a Brindisi DALLA SIMULAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI AL DIGITAL TWIN il 22 febbraio ad Andria

il 22 febbraio ad Andria GREEN ECONOMY E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE l’8 marzo a Taranto.

Il progetto si concluderà con una visita presso il Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, per alcuni partecipanti selezionati.

Dichiarazione ITS Cuccovillo Lucia Scattarelli Presidente

Questo progetto proposto da Philip Morris è stato da noi subito condiviso perché rispondeva perfettamente ai nostri obiettivi e ai nostri intenti. Creare dei link creativi, operativi con i docenti delle scuole secondarie di 2° grado, condividere con loro contenuti e linguaggi, operare insieme per suscitare interesse, curiosità feconda negli studenti e, quindi, motivazione all’impegno, è quello che noi avremmo voluto avviare quest’anno con le scuole del Territori e che, in alcuni casi, avevamo sperimentalmente avviato in precedenza.

Interessante la modalità della proposizione itinerante dei Seminari, offrendo l’idea di una scienza e di una tecnologia che non si arroccano, ma vanno incontro, che si confrontano, che coinvolgono e portano sempre più acqua ai MULINI dell’INNOVAZIONE.

About ITS A. CUCCOVILLO ACADEMY www.itsmeccatronicapuglia.it

L’ITS A. Cuccovillo Academy di Bari è uno dei primi 14 ITS a nascere in Italia ed è l’unico del Sud ad essere stato sempre premiato dal Ministero dell’Istruzione nell’attività di alta formazione professionalizzante post-diploma negli ambiti della Meccanica e Meccatronica. Nel monitoraggio pubblicato a giugno 2022, l’ITS Cuccovillo si è posizionato al 3° posto in Italia su oltre 260 corsi valutati. Punto di forza dell’ITS è la concreta collaborazione con le aziende con le quali si progettano i percorsi, con la realistica prospettiva di trovare lavoro subito dopo il diploma. Secondo i dati certificati dal Miur, oltre il 90% dei ragazzi diplomati al “Cuccovillo” trova occupazione nel settore dell’industria avanzata con qualifiche gratificanti e coerenti, sia in Puglia che fuori Regione che all’estero, consentendo all’ITS di posizionarsi ogni anno ai primissimi posti in Italia.

I risultati conseguiti hanno portato l’ITS Cuccovillo all’attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi che lo scorso ?26 ottobre 2021 ha voluto incontrare gli studenti del Cuccovillo nella Palestra dell’Innovazione della Sede di Bari.

La trasversalità della Meccatronica consente di effettuare percorsi nei settori più svariati: dalla produzione all’automazione, dall’automotive al ferroviario, dall’idrico al biomedicale ed oggi dai satelliti al siderurgico, fornendo l’opportunità agli studenti di Imparare Lavorando nelle varie aree aziendali non solo legate alla produzione classica, ma anche alla progettazione, alla programmazione (software, plc, robot,…) e, soprattutto, al mondo di industria 4.0.

L’ITS Cuccovillo è stato il 1° ITS in Italia a realizzare corsi di “tertiary education” secondo la modalità DUALE che consiste in percorsi formativi in aula e in azienda. Lo fa dal 2014 con BOSCH, ricevendo nel 2018 il Premio di Eccellenza Duale, proseguendo poi con Natuzzi, Magneti Marelli, Maldarizzi Group, Datalogic, AQP, Nardò Technical Center – Porsche Engineering, Sitael, Acciaierie d’Italia.

Dal 2022, dopo le esperienze effettuate con la Natuzzi, ed in qualità di soggetto capofila del Polo Sistema Casa Domustecnica, ha deciso, sulla base anche delle sollecitazioni istituzionali regionali e nazionali, nonché di diverse aziende del settore, di avviare corsi all’interno dell’Area Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Ambito Sistema Casa.

È questo il modus operandi che consente di realizzare risultati di placement elevatissimi ed in linea con le aspettative delle aziende con cui vengono progettati i percorsi. Il 92 per cento dei diplomati presso l’ITS Cuccovillo trova un’occupazione coerente con il percorso di studi e non solo tra le aziende partner. Questo attesta che la formazione erogata soddisfa le esigenze del mondo produttivo consentendo ai giovani diplomati di avviare la propria carriera e apportare nelle aziende il proprio contributo amplificato dall’entusiasmo di chi realizza il proprio sogno.