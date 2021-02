Città metropolitana finanzia 12 assegni di ricerca promossi da Università e Politecnico: tutte le informazioni

Pubblicati i bandi per il conferimento di 12 assegni di ricerca (7 per il Politecnico e 5 per l’Università) destinati a giovani professionisti il cui compito sarà quello di contribuire, attraverso un’attività di studio e di ricerca, alla redazione del Piano strategico metropolitano 2020-2030