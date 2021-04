Nasce Apulia Business Hub: a Bari la nuova piattaforma integrata per la formazione rivolta a laureati, professionisti, manager e imprese

MIP Politecnico di Milano, Graduate School of Business dell’ateneo milanese - e UniVersus - il consorzio per la formazione e l’innovazione partecipato dal Politecnico di Bari - hanno ufficialmente dato vita ad Apulia Business Hub, la nuova piattaforma integrata per la formazione rivolta a laureati, professionisti, manager e imprese. Già dal prossimo autunno, Apulia Business Hub erogherà dei percorsi executive su tematiche rilevanti per il mercato locale e nazionale, quali Project Management e Innovation & Design Management.

Apulia Business Hub è stato presentato oggi nel corso di un evento online aperto dai vertici dei partner promotori dell’iniziativa: i professori Federico Frattini (Dean del MIP Politecnico di Milano), Claudio Garavelli (Presidente di UniVersus) e Francesco Cupertino (Rettore del Politencico di Bari). Alla presentazione sono intervenuti anche alcuni rappresentanti del tessuto produttivo locale: Vito Albino (Presidente Arti Puglia – Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione), Giampiero Bergami (AD Banca Popolare di Bari), Domenico Favuzzi (Presidente e Ceo Exprivia) e Sergio Fontana (Presidente Confindustria Puglia).

Con il 2022, l’attività formativa di Apulia Business Hub sarà ulteriormente ampliata con altri percorsi executive su tematiche verticali, quali Circular Economy, Family Business, Digital Transformation, Finance & Risk Management, per citarne alcuni, e anche con Master internazionali su Fintech, Finance & Digital Innovation e Digital Supply Chain Management, Operations, Procurements and Logistics per profili più junior.

I corsi di Apulia Business Hub si rivolgono da un lato a giovani laureati desiderosi di intraprendere un percorso specialistico, dall’altro a professionisti e imprenditori del territorio pugliese che vogliono accrescere le proprie competenze manageriali.

Apulia Business Hub sarà infatti anche il punto di riferimento per le aziende locali che troveranno risposta al bisogno di formazione dei propri dipendenti, senza perdere il legame identitario col territorio. Le aziende locali avranno la possibilità di co-progettare programmi formativi corporate tarati sulle proprie esigenze, di formato e di contenuto, e sulle proprie specificità. Grazie ai servizi di consulenza di Apulia Business Hub, le aziende del territorio avranno inoltre la possibilità di accedere a strumenti di finanziamento per la formazione corporate, dal Fondo Nuove Competenze al Credito di Imposta 4.0, rendendo così accessibile l’ampio ventaglio di offerta formativa anche per quelle imprese che finora non avevano ancora sviluppato programmi di formazione ad hoc per i propri manager.

«Apulia Business Hub nasce in un anno molto importante per MIP, segnato dalla conferma del valore della sua offerta formativa online, come certificato recentemente dal Financial Times che ha classificato il nostro International Flex MBA all’ottavo posto al mondo tra i migliori Master in Business Administration fruibili a distanza (distance learning). L’esperienza con la formazione digitale, da noi introdotta fin dal 2013, ha tuttavia messo in evidenza come gli spazi di una Business School oggi debbano essere ripensati» – ha dichiarato Federico Frattini, Dean del MIP Politecnico di Milano. «La digitalizzazione – ha aggiunto - non ha annullato il fabbisogno di vita di aula ma ci ha reso consapevoli, di quanto un suo ripensamento sia più rispondente alle esigenze attuali. Ecco perché il nostro percorso di evoluzione si fonda su modello innovativo basato su una costellazione di spazi interconnessi per seguire le lezioni on e offline e allo stesso tempo lavorare insieme, studiare, partecipare ad attività extra-curricolari e relazionarsi».

Frattini ha poi aggiunto che «la Puglia per storia, tradizione e posizione geografica rappresenta un contesto molto ricettivo per dar vita con successo a un programma completo di alta formazione, soprattutto se alla base di questa offerta, come nel caso di Apulia Business Hub, c’è anche una articolata proposta tagliata su misura delle aziende del territorio».

«Con la forza di questa partnership, coltiviamo l'ambizione di costituire un centro di eccellenza che sia riferimento per tutto il Centro Sud Italia e per il bacino del Mediterraneo» commenta il rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino. «Apulia Business Hub – aggiunge – coniuga gli standard di qualità internazionali del MIP con le potenzialità locali, per attrarre i giovani talenti e contribuire così allo sviluppo del Territorio e del Paese. Il nostro obiettivo – conclude Cupertino – è fornire professionalità di alto profilo in ambiti come la trasformazione digitale, l’aerospazio, il management del turismo, solo per citarne alcuni, che saranno decisivi nei prossimi anni per la ripresa e il rilancio dell’economia».

L’unione tra i due partner rappresenta una contaminazione virtuosa che valorizza reciproche competenze e si riflettono nelle caratteristiche di una realtà unica: il ruolo di MIP Politecnico di Milano come approdo per chi è alla ricerca di un percorso di alta formazione manageriale e di UniVersus come player d’eccellenza sul territorio pugliese, capace di coniugare le competenze professionali e accademiche e formare talenti in grado di rivestire un ruolo da protagonisti nel mondo del lavoro.

L’offerta formativa di Apulia Business Hub è disponibile al seguente link: https://www.apuliabusinesshub.it/