“Career Fair” del Politecnico di Bari: domanda e offerta di lavoro si incontrano online

Nonostante il Coronavirus, il mondo del lavoro non si ferma. Gran parte dell’intero processo di reclutamento si sposta online. Per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro a favore di laureandi, neolaureati, giovani in cerca di occupazione e aziende alla ricerca di personale e professionalità l’Ufficio Placement del Politecnico di Bari ha organizzato, in collaborazione con Cesop Communication S.r.L., la IV° edizione del “Career Fair”, in versione online per superare i limiti normativi anti Covid-19

Gli interessati, infatti, attraverso la piattaforma (https://careerfair.poliba.it/), potranno visitare gli stand di aziende leader nei settori strategici dell’Ingegneria, dell’Architettura e del Design. In tal modo, scopriranno opportunità di lavoro e di crescita professionale; interagiranno con i recruiter di prestigiose aziende, chattando online, condividendo il proprio curriculum, presentando la propria candidatura per posizioni aperte. Inoltre, potranno partecipare a webinar, video-colloqui in diretta live e visionare contenuti multimediali per un’esperienza immersiva, motivante resa possibile da strumenti studiati per l’engagement e il coinvolgimento diretto dei ragazzi, che ben si adatta alle esigenze imposte dalla rivoluzione epocale in atto.

L’evento, che si svolgerà, martedì 10 novembre, coinvolge aziende, studi professionali, enti e istituzioni territoriali, nazionali ed internazionali, interessate a ricercare e assumere nuove risorse, grazie alla collaborazione con il Politecnico di Bari.

La Career Fair, nata nel 2017 nell’ambito di un progetto finanziato dalla Regione Puglia (POLI- BA4PLACE), insieme alla Training Academy Soft Skills, si annovera tra le ormai consuete e strategiche iniziative del Politecnico di Bari, finalizzate a favorire l’incontro tra giovani e occupazione, attraverso l’organizzazione di un servizio di supporto e orientamento.

«La Career Fair - sostiene la prof.ssa Mariangela Turchiarulo, delegata del Rettore al Placement, insieme al prof. Giuseppe Acciani - rappresenta, oggi più che mai, un’opportunità che si arricchisce di nuovi significati: costituisce un’importante vetrina per le realtà produttive del territorio, in un momento così delicato per queste ultime, ma anche per i giovani che si muovono in un futuro critico e pieno di incertezze, con l’arduo compito di riscrivere una nuova normalità.»

«La manifestazione - aggiunge Acciani - oltre a favorire lo sviluppo del networking professionale dei ragazzi, risulta di particolare interesse anche per i docenti, che potranno confrontarsi con un notevole numero di aziende e tessere una rete di relazioni utili ai fini della ricerca e della didattica.»