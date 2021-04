Guardia di Finanza, concorso per il reclutamento di 1030 allievi marescialli: tutte le informazioni

Guardia di Finanza: pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nr. 31 – (4^ serie speciale del 20 aprile 2021) il concorso per il reclutamento di nr. 1.030 allievi marescialli al 93° corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2021/2022. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il concorso per ispettori della guardia di finanza. Quest’anno sono stati messi a bando nr. 1.030 posti (nr. 983 allievi marescialli del contingente ordinario e nr. 47 allievi marescialli del contingente di mare) per l’arruolamento degli ispettori della Guardia di Finanza. il corso di formazione, di durata triennale, si svolgerà nella sede de l’Aquila.

Per gli interessati il comando provinciale Bari segnala che:

a. le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul portale attivo all’indirizzo “concorsi.gdf.gov.it” seguendo le istruzioni del sistema automatizzato entro e non oltre il termine perentorio del 20 maggio 2021;

b. possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il giorno di compimento del 26° anno di età;

c. tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma d’istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle università statali o legalmente riconosciute.

Possono partecipare al concorso anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2020/2021. ulteriori approfondimenti e dettagli sono disponibili sul sito internet www.gdf.gov.it.