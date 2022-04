DiscoverEU, l’iniziativa rivolta ai giovani diciottenni per viaggiare in Europa: come partecipare

DiscoverEU è l’iniziativa dell’Unione europea, parte del programma Erasmus+, grazie alla quale si potrà ricevere un biglietto per viaggiare in tutto il continente, esplorare l’Europa in treno, in compagnia o da soli.

Come segnala Porta Futuro Bari dal 7 al 21 Aprile sarà possibile iscriversi a DiscoverEU, l'iniziativa europea che offre la possibilità ai giovani diciottenni di vincere un pass per esplorare la diversità dell’Europa, apprezzarne la ricchezza culturale e fare nuove amicizie.

Se sarai selezionato potrai viaggiare per un periodo compreso tra il 1° Luglio 2022 e il 20 Giugno 2023!

Requisiti:

- 18 anni al momento della candidatura (in particolare per questo bando possono candidarsi ragazzi e ragazze nati/e tra il 1° Luglio 2003 e il 30 Giugno 2004)

- cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea

- inserisci il numero del passaporto o della carta d’identità nel modulo di domanda online

- parti da uno degli Stati membri dell’UE

- intenzione di partire nel periodo indicato nel bando

- intenzione di viaggiare almeno 1 giorno e al massimo 30 giorni

- intenzione di visitare almeno 1 Stato membro UE

- disposto a diventare un Ambasciatore DiscoverEU

Modalità di partecipazione: Puoi partecipare singolarmente o come gruppo di massimo 5 persone (diciottenni). I gruppi devono nominare un capogruppo, Quando presenta la domanda, il capogruppo riceve un codice che deve trasmettere ai membri del gruppo per consentirne la registrazione. Con il codice fornito dal capogruppo gli altri membri del gruppo possono registrarsi online e compilare i loro dati personali.

Attenzione: potrebbe essere che venga assegnato un pass di viaggio a te, ma non ai membri del tuo gruppo. Ciò accade quando non completano la domanda tramite il Portale Europeo per i Giovani prima della fine del periodo di candidatura.

Dovrai fornire i tuoi dati personali e rispondere a 5 domande a quiz a risposta multipla sulla cultura e la diversità europea, nonché sulle iniziative dell'UE rivolte ai giovani. Infine, dovrai rispondere a una domanda di spareggio che consentirà alla Commissione europea di fare una classifica dei partecipanti qualora riceva un numero troppo elevato di domande.

Le informazioni sono in continuo aggiornamento: consultate sempre la pagina ufficiale di #DiscoverEU al seguente link https://europa.eu/youth/discovereu_it

Scadenza: giovedì 21 aprile 2022