'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari, 2 borse di studio per matematici, ingegneri, fisici e informatici: come e quando presentare domanda

L'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari mette a disposizione due borse di studio per il progetto “Definition and testing of a new model of clinical governance based on the integration of tools such as Health Technology Assessment, Clinical Practice Guidelines, Clinical Pathways, and healthcare performance measurement for planning, implementation and management of healthcare interventions in different settings - INTEGRATE-HEALTH-GOV’ (delb. 812/2020) —- P.I. Dr. Vito Lorusso.



I borsisti saranno impegnati in attività di;

analisi radiomica di immagini (risonanze, mammografie, tomo sintesi, Tac, Ecografie, CESM) e analisi quantitativa di immagini di digital pathology con le più evolute tecniche di machine learning e deep learning;

analisi di dati biomedicali, inclusa l’armonizzazione degli stessi, finalizzati a studi predittivi e prognostici perla definizione e l’ottimizzazione di percorsi personalizzati per pazienti oncologici;

integrazione di dati biomedicali di diversa natura in una piattaforma digitale.

Requisiti specifici:

Laurea Magistrale in ”Fisica, Matematica, Informatica, Ingegneria Biomedica/Informatico/Clinica” o lauree equipollenti, oppure Laurea Triennale + Master accademico di specializzazione in ”Fisica, Matematica, Informatica, Ingegneria Biomedica/Informatica/Clinica” o lauree equipollenti ai sensi di legge, conseguite da non più di 10 anni dalla data di scadenza del presente avviso;

Coautore di almeno n.10 pubblicazioni scientifiche nel medesimo settore di ricerca su riviste indicizzate e dotate di Impact Factor, di cui almeno n.3 a primo nome.

Età non superiore ai 40 anni, accertata alla data di scadenza del presente avviso.

L'assegnatario della Borsa di Studio dovrà contribuire alla produzione scientifica di almeno n.4 manoscritti relativi alla definizione di modelli di supporto alle decisioni cliniche e terapeutiche.