L'azienda barese 'Predict' cerca personale: aperte le selezioni per laureati in ingegneria, meccanica o informatica, o industrial design

Predict, distributore per le apparecchiature ecografiche e radiologiche nonché sviluppatore di tecnologie innovative nel settore dell’healthcare, in collaborazione con il Politecnico di Bari e la Regione Puglia, svilupperà un dispositivo innovativo per il rilevamento dei parametri vitali guidato da un robot umanoide.

Per realizzare il progetto nell’ambito del bando “Riparti” avvia dal 9 al 22 giugno le selezioni per due figure in possesso di laurea magistrale in ingegneria, meccanica o informatica, o industrial design da inserire in azienda con contratto da 18 mesi.

Predict che vanta soluzioni come Optip, sistema di comunicazione a distanza in holopresenza e Aphel, il robottino collaborativo potenziato dall’intelligenza artificiale, è tra le aziende scelte dalla Regione Puglia per il progetto “RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese”. L’iniziativa è volta a investire nelle innovative realtà pugliesi attirando talenti attraverso assegni di ricerca professionalizzanti per nuove figure da formare e inserire nel sistema produttivo regionale.

In particolare, le due figure ricercate dovranno occuparsi rispettivamente:

Del design e della progettazione meccanica del dispositivo Per tale ruolo è preferibile che il candidato abbia conseguito una laurea magistrale in Ingegneria Meccanica/Industrial Design, abbia conoscenze di programmi di progettazione meccanica 3D e abbia anche una minima esperienza nella prototipazione rapida

Della progettazione e implementazione del software per l'utilizzo del dispositivo Per tale ruolo è preferibile che il candidato abbia conseguito una laurea magistrale in ingegneria informatica e abbia conoscenza di Python, Android/Kotlin, API REST, Web Services e GIT.



Le risorse scelte potranno dunque essere parte attiva del processo innovativo che sta investendo la sanità attraverso un percorso di 18 mesi che, qualora terminasse con giudizio positivo da entrambe le parti, potrebbe tramutarsi in un contratto di lavoro stabile e duraturo.

«L’importante traguardo raggiunto è la prova di come la misura di finanziamento predisposta da Regione Puglia, unita alla sinergia tra Ricerca Pubblica e Privata e alla disponibilità delle imprese, sia in grado di strutturare percorsi di inserimento di giovani ricercatori all’interno di realtà come la nostra. – Commenta Angelo Gigante, Amministratore Delegato di Predict – Siamo entusiasti del progetto e speriamo che sia un primo passo verso politiche aziendali e istituzionali volte e valorizzare i talenti nostrani, trattenere le risorse e investire in innovazione e sviluppo per un potenziamento effettivo della sanità regionale e nazionale».

Le figure interessate possono inoltrare la propria candidatura partecipando al bando “RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese” a questo sito entro e non oltre il 22 giugno.

Predict è impegnata nell’ideazione di dispositivi innovativi volti a diminuire lo stress del paziente offrendo un percorso diagnostico poco invasivo e efficiente. Oltre le soluzioni sopra citate come Optip e Aphel, Predict è impegnata nel perfezionamento di Mistral, dispositivo in grado di fotografare, solo attraverso l'analisi del respiro, lo stato di salute dell’organismo in modo da diagnosticare precocemente, e in maniera non invasiva, l'insorgenza di numerose patologie.