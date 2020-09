Workshop "Il fundrasing per le organizzazioni del settore culturale: strategie e strumenti"

Prenderà il via il 1° ottobre il workshop “Il fundraising per le organizzazioni del settore culturale: strategie e strumenti”, un percorso formativo curato da due esperte del settore: Marianna Martinoni, Fundraiser, consulente e formatore nel settore del fundraising, in particolare per quelle organizzazioni che operano nel settore culturale; e Martina Bacigalupi, Fundraiser e grantseeker per organizzazioni del Terzo Settore.

Il workshop - pensato nell’ambito del progetto “Sparc – Creativity hubs for sustainable development through the valorization of cultural heritage assets”, finanziato tramite il Programma Europeo di Cooperazione transfrontaliera 2014 - 2020 Interreg V-A Greece-Italy - ha come obiettivo primario quello di fornire a tutte le realtà che si occupano di cultura strumenti utili da utilizzare in materia di fundraising.

Trenta i posti a disposizione per l’intero percorso, uno per ciascuna realtà che sceglierà di partecipare. Le iscrizioni si apriranno il prossimo lunedì, 21 settembre. La domanda di partecipazione potrà essere inviata esclusivamente online seguendo le istruzioni riportare al presente link:



https://www. teatropubblicopugliese.it/ workshop-fundraising

Partendo dal concetto classico di fundraising il workshop attraverserà tutte le problematiche che una piccola media realtà deve fronteggiare nel mondo dei finanziamenti e le diverse possibilità presenti sul mercato finanziario. Le lezioni saranno trasmesse interamente online su piattaforma online con accesso riservato esclusivamente agli iscritti. A chiusura delle iscrizioni saranno comunicate le specifiche modalità di accesso. I partecipanti riceveranno inoltre materiale didattico, bibliografia e sitografia specifica.

Di seguito il calendario completo:

giovedì 01 ottobre ore 17-19 "Introduzione al fundraising per la cultura" - docente: Dott.ssa Marianna Martinoni

mercoledì 07 ottobre ore 15-17 "Coinvolgere i privati nel sostegno alla cultura"- docente: Dott.ssa Marianna Martinoni

mercoledì 14 ottobre ore 15-17 "Collaborare con le aziende oltre lo sponsoring" - docente: Dott.ssa Marianna Martinoni

mercoledì 21 ottobre ore 15-17 "Il mercato delle Fondazioni italiane" - docente: Dott.ssa Martina Bacigalupi

mercoledì 28 ottobre ore 15-17 "I Finanziamenti internazionali" - docente: Dott.ssa Martina Bacigalupi

A fine corso, nelle giornate del 10 e 11 novembre, sarà possibile prenotarsi per consulenze private di circa 20 minuti ciascuna, sempre in modalità telematica, con le due docenti del corso.

BIOGRAFIE DELLE DOCENTI

Marianna Martinoni

Fundraiser, consulente e formatore nel settore del fundraising, in particolare per quelle organizzazioni che operano nel settore culturale.

Tra i suoi clienti piccole e grandi organizzazioni, teatri, orchestre, gallerie e associazioni culturali. Socio ASSIF dal 2001 e fondatore di Terzofilo nel 2015.

Dal 2004 fa parte del corpo docente della FundRaising School, la prima scuola italiana specializzata nella raccolta fondi nata da AICCON, Centro Studi su non profit e cooperazione (Università di Bologna).

Come consulente e formatore collabora stabilmente anche con Fundraiser per Passione.

Dal 2018 collabora con Rete del Dono per il Premio Rete del Dono per la Cultura.

A livello internazionale ha collaborato con il Consiglio d’Europa e con la Soros Foundation.

Martina Bacigalupi

Fundraiser e grantseeker per organizzazioni del Terzo Settore; socia attiva di ASSIF, l’Associazione Italiana Fundraiser.

Dal 2004 fa parte del corpo docente della FundRaising School, la prima scuola italiana specializzata nella raccolta fondi nata da AICCON, Centro Studi su non profit e cooperazione (Università di Bologna).

Dal 2016 collabora con l’Università IUAV di Venezia, all’interno del Master “U-Rise – Rigenerazione urbana e innovazione sociale”.

Nel 2019 è selezionata dalla società ALES del Ministero Beni e Attività Culturali come esperta di fundraising e mecenatismo culturale.

Dal 2020 è docente a contratto del corso “Principi economici del fundraising” – Corso di Laurea Magistrale in Sviluppo locale e globale, Università di Bologna.