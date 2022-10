Vetture elettriche al posto delle inquinanti 'Euro 4': il Porto di Bari rinnova il 'parco auto' all'insegna della sostenibilità

L'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale ha dotato, il porto di Bari, di auto elettriche per determinare un minore impatto sull'inquinamento sonoro, sulla qualità dell'aria e delle emissioni di CO2. La decisione, come riporta l'agenzia Dire, rientra nell'ambito del progetto 'Susport - SUStainable PORT' avviato negli scali del capoluogo pugliese, oltre che di Monopoli, Barletta, Manfredonia e Brindisi.

Attraverso Susport, l'Ente portuale intende raggiungere tre obiettivi: l'implementazione nei porti dell'Adriatico meridionale del sistema applicativo integrato di monitoraggio ambientale denominato 'Vega' per la sostenibilità energetica del trasporto marittimo e multimodale negli scali. Il secondo, è l'acquisto di due sonde per la misurazione di parametri marini nei porti di Bari e di Brindisi. Il terzo, appunto, l'acquisto di due auto elettriche per sostituire le vetture aventi classe di emissione 'Euro 4'.