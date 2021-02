Le case di riposo per anziani e le residenze sanitarie a Bari e provincia

Nel nostro terrirorio sono diverse le strutture che offrono servizi di accoglienza e assistenza socio sanitaria per anziani non più autosufficineti: ecco le residenze a Bari e provincia

Non è sempre facile dire a sè stessi ''non ce la faccio'' e prendere consapevolezza della perdita di autosufficienza nello svolgere le normali attività quotidiane. Spesso la solitudine e la necessità di essere assistiti per diverse ore durante la giornata porta alla decisione di trascorrere il tempo della vecchiaia in strutture adeguate capaci fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali e recupero come quelle presenti sul nostro territorio. Ecco che sulla terra di Bari e provincia diverse sono le case di riposo per anziani o strutture socio sanitarie. Vediamo insieme le differenze per capire bene e quali le residenze.

Case di Riposo. Le case di riposo sono strutture che accolgono anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Qui gli anziani non necessitano di un’assistenza continua ma c'è l'esigenza di trascorrere il tempo in compagnia. Il personale medico non è presente 24 ore su 24, tuttavia vi è quello infermieristico. Nelle Case di Riposo, infatti, è garantita l’assistenza tutelare e infermieristica, e in caso di bisogno anche la somministrazione di farmaci. Il servizio è rivolto a cittadini anziani che abbiano compiuto i 65 anni d’età.

La domanda viene presentata allo sportello del Segretariato Sociale del Municipio di appartenenza.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

copia del documento di riconoscimento;

DSU rilasciata dal CAF attestante l’avvenuta richiesta di certificazione ISEE ordinario;

Certificato medico attestante lo stato di salute ed il grado di autosufficienza.

Dove

MUNICIPIO 1 - SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO - SEGRETARIATO SOCIALE (VIA TREVISANI, 206)

Numero di telefono : 080/5772914

Numero di fax : 080/5772929

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 - 13.00

Martedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Mercoledì : 9.00 - 13.00

Giovedì : 9.00 - 13.00

Venerdì : 9.00 - 13.00

Sabato : chiuso



Indirizzo : Via Trevisani,206 70123 BariMUNICIPIO 1 - SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO - SEGRETARIATO SOCIALE (VIALE ARCHIMEDE, 41/A)

Numero di telefono : 080/5773261

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 - 13.00

Martedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Mercoledì : 9.00 - 13.00

Giovedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Venerdì : 9.00 - 13.00

Sabato : chiuso



Indirizzo : Viale Archimede,41 70126 BariMUNICIPIO 2 - SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO - SEGRETARIATO SOCIALE

Numero di telefono : 080/5774844

Numero di fax : 080/5774820

Numero di Email PEC : segrsoccirc3.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 .- 13.00

Martedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Mercoledì : 9.00 .- 13.00

Giovedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Venerdì : 9.00 .- 13.00

Sabato : chiuso



Indirizzo : Stradella del Caffè,26 70124 BariMUNICIPIO 3 - SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO - SEGRETARIATO SOCIALE

Numero di telefono : 080/5774642

Posta elettronica : municipio3@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 - 13.00

Martedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Mercoledì : 9.00 - 13.00

Giovedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Venerdì : 9.00 - 13.00

Sabato : chiuso



Indirizzo : Via Vincenzo Ricchioni,1 70123 BariMUNICIPIO 4 - SERVZIO SOCIO-EDUCATIVO - SEGRETARIATO SOCIALE

Numero di telefono : 080/5774906

Numero di fax : 080/5774917

Posta elettronica : municipio4@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 - 13.00

Martedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Mercoledì : 9.00 - 13.00

Giovedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Venerdì : 9.00 - 13.00

Sabato : chiuso



Indirizzo : Via Vittorio Veneto,92 70131 Carbonara di BariMUNICIPIO 5 - SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO - SEGRETARIATO SOCIALE

Numero di telefono : 080/5776043

Posta elettronica : municipio5@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 - 13.00

Martedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Mercoledì : 9.00 - 13.00

Giovedì : 9.00 - 13.00 e 15.30 - 17.30

Venerdì : 9.00 - 13.00

Sabato : chiuso



Indirizzo : Piazza Gianmarko Bellini,1 70128 Bari

Costi

L’utente è tenuto a compartecipare alla spesa, in relazione alla propria situazione patrimoniale autocertificata, secondo quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento per l’accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali del Comune di Bari (D.C.C. 00035/2016)

Le RSSA sono collegate funzionalmente con i servizi sociosanitari dell'Ambito e del distretto, comprendenti l'assistenza medico-generica, l'assistenza farmaceutica, il segretariato sociale, l'assistenza domiciliare integrata, i centri a carattere residenziale diurno, anche al fine di programmare la continuità degli interventi assistenziali agli ospiti dopo la dimissione e per ridurre l'incidenza del ricovero in strutture ospedaliere ovvero in strutture extra-ospedaliere sanitarie per ospiti che abbiano le caratteristiche sopra individuate.

La residenza sociosanitaria assistenziale, denominata R.S.S.A eroga prevalentemente servizi socio assistenziali a persone anziane, con età superiore ai 64 anni, con gravi deficit psico-fisici ed in condizione di non autonomia, che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse ma che richiedono un alto grado di assistenza alla persona, con interventi di tipo assistenziale e socio riabilitativo ad elevata integrazione.

La residenza sanitaria assistenziale invece R.S.A. eroga prevalentemente prestazioni sanitarie di tipo riabilitativo, ad elevata integrazione socio-sanitaria con tempi di permanenza brevi e limitati al percorso riabilitativo.

Come

L'accesso ai servizi avviene attraverso esplicita richiesta del cittadino anziano o dei suoi familiari alla Porta unica di accesso (P.UA.) presso il Distretto socio-sanitario.

A seguito della prima valutazione del bisogno da parte del personale dell'ufficio della PUA, segue la valutazione dell'istanza da parte di un' equipe integrata con sanitari ed assistenti sociali (U.V.M.), che ha il compito di stilare il piano socio sanitario individualizzato ( P.A.I.) cui segue l’autorizzazione del Distretto per l'inserimento in struttura.

Dove

PUA - PORTA UNICA DI ACCESSO DI VIA CADUTI DI VIA FANI 23 BARI CENTRO

Numero di telefono : 080/5844670

Posta elettronica : sportellopua-viafani@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 8.30 - 12.00

Martedì : 8.30 - 12.00 e 15.30 - 17.30

Mercoledì : 8.30 - 12.00

Giovedì : 8.30 - 12.00

Venerdì : 8.30 - 12.00

Sabato : chiuso



Indirizzo : Via Caduti di Via Fani,23 70121 Bari

PUA - PORTA UNICA DI ACCESSO DI VIA GIULIO PETRONI 47/D BARI PICONE

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 - 12.30

Martedì : 9.00 - 12.30

Mercoledì : 9.00 - 12.30

Giovedì : 9.00 - 12.30 e 15,30 - 17,30

Venerdì : 9.00 - 12.30

Sabato : chiuso



Indirizzo : Via Giulio Petroni,47/D 70124 Bari

I costi

R.S.S.A.: la quota sanitaria della retta è a carico della A.S.L. nella misura del 50%; quella sociale è a carico del Comune nella misura del 50%.

R.S.A.: la quota sanitaria della retta a carico della A.S.L. è nella misura del 70%, mentre quella sociale è a carico del Comune nella misura del 30%.

Relativamente alla spesa a carico del Comune, l’utente è tenuto alla compartecipazione, in relazione alla propria situazione patrimoniale, secondo quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento per l’accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali del Comune di Bari (D.C.C. 00035/2016).

R.S.S.A. Anziani - Residenza Sociosanitaria Assistenziale per Anziani - Strutture

ADRIATICA

Via Perrone, 5 - 70122 Bari

telefono: 080 5217442

email: info@residenzaprotettaadriatica.it

ASP TERRE RIUNITE – Opera Pia Di Venere

Via Vaccarella, 1 – 70131 Bari

telefono: 080 5650111

email: aspriunite.bari@gmail.com

CASA SERENA

Via Noicattaro - 70010 Capurso BA

telefono: 080 4553527

email: info@casaserena.it

CECILIA VENTRICELLA

Via Gravina, 92 - 70022 Altamura BA

telefono: 080 3101019

email: ventricella@libero.it

DON GIOVANNI SILVESTRI

Largo San Giuseppe, 13 - 70013 Castellana Grotte BA

telefono: 080 4965422

email: info@dongiovannisilvestri.it

FONDAZIONE MATER DOMINI "MAMMA ROSA"

Via Cisterna, 14 - 70010 Turi BA

telefono: 080 8916719

email: fondazionematerdomini@gmail.com

MADONNA DEL BUON CAMMINO

Contrada Torre La Macchia - 70022 Altamura BA

telefono: 080 3141610

email: info@buoncammino.it

NUOVA FENICE

Via Genovesi, 22 – 70016 Noicattaro BA

telefono: 080 4793911

email: info.nuovafenice@korian.it

OASI DI NAZARETH – Maria Infirmorum

Via Castel Del Monte, 185 – 70033 Corato BA

telefono: 080 3581001

email: segreteria@fondazioneoasi.com

PADRE SEMERIA

Via G. Di Vittorio, 90 – 70023 Gioia del Colle BA

telefono: 080 3481204

email: coop.annidoro@libero.it

SAN GABRIELE

Via Cacudi, 35/37 – 70132 Bari

telefono: 080 5356327

email: info.sangabriele@korian.it

SIMONE CALABRESE

Via Pietro Sette, 1 – 70029 Santeramo BA

telefono: 080 3039298

email: info@con-noi.org

VILLA DEI PINI

Via Convento, 99/B – 70020 Cassano Murge BA

telefono: 080 3467611

email: amministrazione@villadeipinicassano.it

VILLA EDEN

Via Altiero Spinelli, 49 – 70010 Turi BA

telefono: 080 4512976

email: info@villaedenturi.com

VILLA GIOVANNA

Via G. Puccini, 6 – 70132 Bari

telefono: 080 5348787

email: info.villagiovanna@korian.iti

VILLA GIOVANNI XXIII

Via G. Dossetti, 8 – 70032 Bitonto BA

telefono: 080 3751007

email: info@villagiovanni23.org

VILLA MARICA

Via Napoli, 234/I – 70127 Bari

telefono: 080 5331077

email: info.villamarica@korian.it

Qui l'elenco delle R.S.A. e Qui l'elenco di tutte le Case di Riposo e altri riferimenti di strutture per anziani presenti a Bari e provincia

(Fonte Sanità Puglia e Comune di Bari e Korian)