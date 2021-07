Dite addio alla stiratura a tutti i costi: i trucchi per avere capi perfetti e ordinati senza ferro da stiro

I panni da stirare possono diventare un vero e proprio incubo se si accumulano: per voi utili consigli che vi aiuteranno ad asciugare in modo corretto i capi e a non ricorrere alla stiratura col ferro

Le nostre nonne e le nostre mamme ci hanno insegnato che per avere più spazio nei nostri armadi i panni devono essere riposti uno sull'altro e stirati, in questo modo avremo occupato minor spazio e mantenuto un certo ordine negli scomparti. Tuttavia, molti di noi per mancanza di tempo e (diciamolo) per volontà non mantengono questa abitudine. Esistono però delle strategie per ottenere abiti perfetti, evitando ore e ore di stiratura. Scopriamo insieme i segreti per abiti in tiro ma senza stiro.

Abiti perfetti e stirati senza spreco di energia

Ecco alcuni consigli pratici e preziosi per indossare abiti come se li avessimo stirati:

appena finito il ciclo di lavaggio cercate di estrarre subito il bucato dalla lavatrice (non impostate mai una centrifuga con un numero alto di giri, il minimo se potete);

scuotete i panni energicamente prima di stenderli;

non lasciate i panni ammucchiati a caso una volta tirati giù dallo stendino, e non piegateli direttamente per riporli nell’armadio una volta asciutti;

stendete senza mollette se riuscite;

appendete le camicie e le t-shirt sulle grucce, allacciando i bottoni e stendendo la stoffa con le mani;

risvoltate i capi prima di stenderli, anche questo aiuta le fibre a distendersi;

per rendere asciugamani e tessuti di spugna più morbidi senza stirarli, può aiutare arrotolarli e premerli su una superficie piana (l’asse da stiro, oppure il letto o la superficie superiore della lavatrice);

utilizzate l‘aceto bianco al posto dell’ammorbidente, oltre che economico ed ecologico, evita l’effetto “scrub” di certi tessuti.

In tutto questo, l'impiego di un buon ammorbidente, vi aiuterà ad avere capi con fibre tessili più morbide e prive di pieghe e grinze.