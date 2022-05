Sneaker e scarpe da ginnastica come nuove: i consigli per un lavaggio in lavatrice

Molti pensano che le scarpe debbano essere lavate solo a mano ma sapete che potete risparmiare tempo e fatica mettendole direttamente in lavatrice? Lavarle infatti non è per niente facile facile perchè alcune sono molto delicate, altre nonostante spugna e olio di gomito continunano ad avere la gomma della suola gialla.

Escludendo le scarpe con i tacchi o quelle di camoscio, per le sneaker o le più classiche 'da ginnastica', esistono alcuni rimedi: tra questi quello di lavarle in lavatrice. Vediamo insieme come...